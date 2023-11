Les États-Unis et Israël divergent sur l’occupation de Gaza après la guerre

La guerre menée par Israël à Gaza soulève des questions sur la façon dont l’enclave côtière devrait être gérée une fois les combats terminés, révélant un fossé croissant entre les responsables américains et israéliens sur cette question.

Plusieurs responsables américains, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, ont déclaré qu’Israël ne devrait pas occuper Gaza et que la bande doit être gérée par les Palestiniens.

Cela contraste avec le message d’Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à maintenir Gaza pour une « période indéterminée » une fois la poussière retombée, bien qu’il n’ait pas précisé ce que cela signifierait exactement pour les Palestiniens.

La gestion post-conflit de Gaza dépend également de l’issue de la guerre et de la capacité d’Israël à remplir sa mission d’éradication du groupe militant palestinien Hamas – ainsi que de l’ampleur des destructions infligées à cette fin.

« L’opération militaire elle-même pourrait durer très, très longtemps. [and] selon la forme que cela prend et son succès, il existe différentes possibilités », a déclaré Ian Lesser, vice-président du German Marshall Fund US.

« Dans le pire des cas, il se pourrait qu’Israël soit confronté à une opération antiterroriste et anti-insurrectionnelle en cours qui soit essentiellement à durée indéterminée », a-t-il ajouté. « Cela pourrait donc prendre beaucoup de temps avant que nous voyions une sorte de nouvelle phase. »

Israël a occupé Gaza de 1967 à 2005, date à laquelle il s’est retiré à la suite d’un soulèvement palestinien majeur.

Le Hamas dirige la bande de Gaza depuis 2007, mais le groupe terroriste désigné par les États-Unis se bat désormais pour sa survie après avoir lancé une attaque surprise sur le sud d’Israël le 7 octobre et tué 1 200 personnes, selon les chiffres révisés d’Israël.

Israël et les États-Unis conviennent que le Hamas ne peut pas revenir au pouvoir à Gaza, mais les messages sur la suite des événements sont confus.

Blinken a déclaré qu’il pourrait être nécessaire d’avoir une période de transition à la fin de la guerre, mais qu’il était « impératif que le peuple palestinien soit au centre de la gouvernance à Gaza ».

« Nous sommes très clairs sur l’absence de réoccupation, tout comme nous sommes très clairs sur l’absence de déplacement de la population palestinienne », a-t-il déclaré lors d’un point de presse cette semaine. « Nous devons voir et parvenir effectivement à une unité de gouvernance lorsqu’il s’agit de Gaza et de la Cisjordanie, et, à terme, vers un État palestinien. »

Vendredi, Blinken a également réitéré que les États-Unis étaient contre le déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et contre tout effort visant à réduire son territoire. Il a également déclaré que Gaza ne devait plus jamais être utilisée comme base terroriste.

Mais Israël est encore sous le choc des attaques du 7 octobre et les autorités s’efforcent de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur population, pendant et après la guerre.

Netanyahou dit à ABC cette semaine qu’il s’engage à garantir qu’Israël ne puisse plus subir le sort du 7 octobre, promettant une « nouvelle réalité sécuritaire pour les citoyens d’Israël ».

« Pour une durée indéterminée, [Israel] aura la responsabilité globale de la sécurité parce que nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas », a-t-il déclaré. « Lorsque nous n’assumons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous nous retrouvons confrontés à une éruption de terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer. »

Alors que Netanyahu a précisé plus tard qu’il ne cherchait pas à réoccuper Gaza, il a déclaré vendredi lors d’une réunion qu’Israël aurait un contrôle total de sécurité sur l’enclave côtière après la guerre. selon les médias israéliens.

On ne sait pas exactement à quoi cela ressemblera, si cela signifiera une présence israélienne le long de la frontière de Gaza ou impliquera un contrôle à l’intérieur du territoire lui-même.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi que les États-Unis avaient des « discussions actives » avec Israël sur la question, mais a refusé de s’exprimer sur les intentions spécifiques d’Israël.

Bien qu’Israël ait résisté à une campagne de pression mondiale appelant à un cessez-le-feu, il reste vulnérable aux pressions des États-Unis, son principal partenaire en matière de sécurité. Israël a accepté de mettre officiellement en œuvre des pauses humanitaires de quatre heures chaque jour sous la pression de l’administration Biden.

Paul Fritz, professeur de sciences politiques à l’université Hofstra spécialisé dans les conflits internationaux, a déclaré qu’il considère le dialogue en cours comme un marchandage entre alliés ayant des objectifs différents.

« Il existe certainement des divisions importantes entre les États-Unis et Israël, ainsi qu’avec d’autres États du système international, mais le type de diplomatie discrète qui est en cours pourrait porter ses fruits », a-t-il déclaré.

« Tout mouvement dans ce sens pourrait en fin de compte être utile, car ce sont des [small issues] par rapport aux grandes questions politiques qui concernent ce qu’il faut faire après la guerre.

La guerre à Gaza divise les États-Unis en camps pro-palestiniens et pro-israéliens, et toute occupation israélienne après les combats ne ferait qu’élargir ces divisions. L’occupation pourrait également susciter davantage de colère contre Israël, y compris parmi ceux qui soutiennent encore sa guerre de représailles.

Au Sénat, des progressistes comme les sénateurs Bernie Sanders (I-Vt.) et Elizabeth Warren (D-Mass.) ne se sont pas joints aux appels à un cessez-le-feu, mais ils ont publié des déclarations s’opposant à toute occupation potentielle.

« Les Palestiniens ont le droit de déterminer leur propre avenir », Warren posté sur X, anciennement Twitter. « L’occupation militaire israélienne de Gaza sape les efforts visant à construire deux États indépendants qui favorisent le respect de chaque être humain. »

Plutôt que l’occupation, les États-Unis ont soutenu l’idée d’une Autorité palestinienne (AP), qui gouverne la Cisjordanie occupée par Israël, prenant également le contrôle de la bande de Gaza.

Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne Mohammad Shtayyeh a dit à PBS le gouvernement n’est disposé à gouverner Gaza que dans le cas d’une solution globale créant un État palestinien.

« Nous n’allons pas aller à Gaza à bord d’un char militaire israélien », a-t-il déclaré. « Nous allons aller à Gaza dans le cadre d’une solution qui traite de la question de Palestine, qui traite de l’occupation. »

Mais il n’y a aucune garantie que le peuple palestinien accepte l’AP en tant qu’organe directeur, étant donné ses propres problèmes de corruption, d’inefficacité et sa perception comme trop passive envers Israël, ont déclaré des experts à The Hill.

Will Wechsler, directeur principal du Centre Rafik Hariri et des programmes Moyen-Orient au Conseil atlantique, a déclaré qu’il était « irréaliste » de revenir à l’Autorité palestinienne dans le cas où Israël battrait le Hamas.

Il a déclaré qu’ils ont du mal à faire « le travail pratique pour gouverner » dans les zones de Cisjordanie qu’ils contrôlent actuellement.

Wechsler a déclaré que l’Autorité palestinienne peut encore jouer un « rôle important » dans le processus de transition, qui pourrait impliquer une force internationale de maintien de la paix.

“Cela va être un véritable défi et c’est le scénario le plus positif”, a ajouté Wechsler.

La guerre a également remis l’accent sur une solution à deux États – dans laquelle Israël et la Palestine existeraient côte à côte dans des pays séparés – que beaucoup considèrent comme la seule voie vers une paix durable.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a déclaré à Reuters il doit y avoir une « négociation sérieuse pour une solution à deux États » avec la participation des États-Unis et des autres parties intéressées.

Blinken a déclaré vendredi lors d’un point de presse que la tragédie du 7 octobre « nous renforce dans notre conviction et notre engagement en faveur d’une paix durable et durable » grâce à une solution à deux États.

Cependant, le Hamas représente une partie de la population palestinienne qui rejette l’idée d’exister pacifiquement aux côtés d’Israël, et même si le groupe militant est vaincu dans la guerre, l’idéologie survivra sous une forme ou une autre.

La guerre fait déjà un lourd bilan, avec plus de 11 000 Palestiniens tués à ce jour, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Cela a fait craindre que davantage de Palestiniens ne se radicalisent après la guerre, poursuivant ainsi le cycle de violence.

“C’est là le véritable danger”, a déclaré Fritz de l’université Hofstra. “Pour Israël, pour les Palestiniens, ils vont être conduits de cette manière.”