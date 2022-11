Les États-Unis et Israël discutent d’un exercice militaire pour simuler un conflit avec l’Iran

Les États-Unis et Israël ont discuté d’un exercice militaire conjoint qui simulerait une éventuelle attaque contre l’Iran et ses mandataires du Moyen-Orient.

Le chef d’état-major israélien Aviv Kochavi et le président du chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, envisagent d’organiser un exercice conjoint de l’armée de l’air dans les semaines à venir qui viserait à former des soldats pour un éventuel conflit entre Israël et l’Iran ou les mandataires militaires de l’Iran dans le région, a appris Fox News Digital.

“Nous sommes à un moment critique qui nécessite l’accélération des plans opérationnels et de la coopération contre l’Iran et ses mandataires terroristes dans la région”, a déclaré Kochavi, qui a tenu une série de réunions à Washington cette semaine, dans un communiqué.

Kochavi a tenu lundi une série de réunions au Pentagone et à la Maison Blanche pour discuter avec Milley et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan pour discuter des menaces à la sécurité au Moyen-Orient.

Le communiqué de presse de Kochavi indique que les États-Unis ont déclaré qu’ils soutiendraient l’engagement de Biden d’empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires après que les pourparlers sur un éventuel renouvellement de l’accord nucléaire avec le pays semblent être au point mort.

“Les deux hommes ont également discuté de la situation sécuritaire en Judée-Samarie et du désir de maintenir la stabilité dans la région et d’empêcher la situation sécuritaire de se détériorer”, indique le communiqué israélien.

Kochavi a également rencontré le directeur de la CIA, William Burns.

“Tsahal promeut fortement tous les plans opérationnels contre la menace iranienne”, a ajouté le bureau de Kochavi dans un communiqué. “Au cours des discussions, il a été convenu que nous sommes à un moment critique qui nécessite l’accélération des plans opérationnels et la coopération contre l’Iran et ses mandataires terroristes dans la région.”

“Notre étroite coopération avec notre plus grand allié était et continue d’être un pilier central de notre sécurité nationale.”

Une lecture de la réunion de lundi des chefs d’état-major interarmées a noté que “les deux chefs militaires ont discuté des questions de sécurité régionale, des possibilités d’une plus grande coopération et coordination bilatérales pour se défendre contre un large éventail de menaces posées par l’Iran dans la région et d’autres éléments d’intérêt mutuel”. intérêt stratégique. »

Il a conclu en déclarant que “les États-Unis et Israël entretiennent une solide relation militaire à militaire en tant que partenaires clés engagés pour la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient”.

Yonat Friling de Fox News a contribué à ce rapport