Les États-Unis et d’autres puissances occidentales incitent aux troubles en Iran, selon le président

S’exprimant via un traducteur sur « Fareed Zakaria GPS », Raïssi a déclaré : « Le peuple iranien est éclairé, est un peuple de foi, est un peuple spirituel, et il comprend profondément que les États-Unis d’Amérique et trois pays européens ne se soucient pas de leurs droits, leur hijab, mais une vie de respect pour les femmes existe depuis des centaines et des centaines d’années en Iran.

Les trois pays européens cités par Raisi semblent être la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, dont Zakaria et Raisi ont discuté en relation avec le pacte nucléaire international de 2015 qui s’est effondré. Raisi n’avait rien de gentil à dire à propos de ces puissances occidentales en ce qui concerne cet accord et les différends en cours sur l’enrichissement de l’uranium et le développement potentiel d’armes nucléaires par l’Iran.

Les protestations contre les mandats de la République islamique se sont accélérées depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre 2022, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs. Des milliers de manifestants ont été arrêtés, dont Amjad Amini, son père.

Au milieu de nouvelles manifestations à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, le parlement iranien a décidé d’adopter un projet de loi qui imposerait des sanctions plus sévères en cas de violation de la loi sur le hijab.

En plus de condamner les gouvernements occidentaux, Raïssi a également blâmé les médias occidentaux. « Ce qui s’est produit l’année dernière était une guerre médiatique menée par l’ennemi », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas citer de chaînes de télévision ou de chaînes d’information, mais des chaînes dont le siège se trouve dans les trois pays européens et aux États-Unis d’Amérique et qui diffusent des informations 24 heures sur 24. Ils enseignent ouvertement des tactiques de terreur.

Zakaria, qui a mentionné avoir grandi en tant que musulman en Inde, a souligné que les lois iraniennes sont inhabituellement rigides, même dans le monde musulman. « Il existe des dizaines de pays islamiques où les gouvernements sont très pieux, croient en l’islam et sont dévoués, mais ils n’y croient pas », a déclaré Zakaria.

En tant que chef d’un gouvernement théocratique qui applique strictement sa version de la loi islamique depuis les années 1970, Raïssi reste imperturbable.

« Le problème fondamental est qu’aujourd’hui, en République islamique, le hijab est une loi. Et lorsqu’une question devient partie intégrante de la loi, alors tout le monde doit adhérer à la loi », a-t-il déclaré.

Le président iranien a également tiré à plusieurs reprises contre Israël, bien qu’il l’ait simplement qualifié de « régime sioniste », car l’Iran ne reconnaît pas l’existence d’Israël. Raisi a affirmé que les efforts des États-Unis pour normaliser les relations entre Israël et certains de ses voisins – souvent inspirés par des préoccupations communes concernant la conduite internationale de l’Iran – étaient voués à l’échec.

« Cette normalisation ne connaîtra aucun succès, tout comme dans les cas précédents », a déclaré Raïssi.