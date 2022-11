Les États-Unis et d’autres organisent des exercices navals conjoints au milieu des préoccupations de la Chine

BEIJING (AP) – Des navires de guerre américains, japonais, australiens et canadiens organisent actuellement de vastes exercices conjoints dans les eaux japonaises et internationales, a annoncé mercredi la marine américaine.

Sans mentionner directement la Chine, la 7e flotte a déclaré que les exercices biennaux “Keen Sword” de deux semaines incluent des scénarios conçus pour “défier les capacités critiques nécessaires pour soutenir la défense du Japon et la stabilité de la région indo-pacifique”.

L’affirmation chinoise croissante est considérée par les États-Unis et leurs alliés comme le principal défi militaire dans la région.

Les exercices interviennent également alors que les dirigeants du Groupe des 20 principales économies se réunissaient en Indonésie, parmi d’autres forums régionaux de haut niveau.

Le rassemblement du G-20 a permis la première rencontre en face à face entre le président américain Joe Biden et le chinois Xi Jinping depuis l’entrée en fonction de Biden, laissant espérer un début de réduction des tensions qui ont récemment augmenté sur le commerce, la technologie et Taiwan.

Les exercices comprennent de vastes exercices de guerre anti-sous-marine, et le destroyer lance-missiles USS Benfold a tiré dimanche son canon de 5 pouces dans le cadre d’exercices de tir réel, a indiqué la 7e flotte dans un communiqué. Trois destroyers japonais, deux frégates canadiennes et un destroyer australien y ont également pris part, a-t-il précisé.

La participation des marines australienne et canadienne cette année a contribué à “améliorer la préparation et l’interopérabilité pour soutenir les intérêts de sécurité des alliés et des partenaires dans la région”, a-t-il déclaré.

“La sécurité régionale est plus que jamais un effort d’équipe”, a déclaré le Cmdr. Marcus Seeger, commandant du Benfold, a déclaré dans le communiqué. « Nous partageons un sentiment de résolution collective. La première vague de réponse à la crise partagera les mêmes alliés présents dans Keen Sword de cette année.

La Chine possède la plus grande marine du monde en nombre de navires, qu’elle utilise pour affirmer sa revendication sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une voie cruciale pour le commerce mondial.

La Chine a évité les alliances formelles mais a participé à des exercices multinationaux à un niveau très limité. Il a établi sa première base à l’étranger à Djibouti, dans la Corne de l’Afrique, et travaillerait avec le Cambodge à la création d’une autre installation de ce type face au golfe de Thaïlande. Les deux pays ont nié l’allégation.

La Chine a également signé un accord de sécurité avec les Îles Salomon, ce qui fait craindre que les forces chinoises ne prennent pied dans le Pacifique Sud.

Les échanges mutuels entre la Chine et les États-Unis ont été particulièrement délicats pour des raisons telles que la profonde suspicion mutuelle et le soutien de Washington à Taiwan, que la Chine prétend être son propre territoire à placer sous son contrôle par la force si nécessaire.

La Chine réagit fortement lorsque les États-Unis font naviguer des navires de guerre à proximité d’îles sous contrôle chinois dans la mer de Chine méridionale, dont beaucoup ont été équipées par Pékin de pistes d’atterrissage et d’autres installations militaires.

Les tentatives de mise en œuvre d’accords visant à éviter les incidents inattendus en mer et dans les airs ont eu un succès limité, et les États-Unis ont désinvité la Chine d’un exercice biennal majeur connu sous le nom de Rim of the Pacific en raison de la militarisation de ses îles de la mer de Chine méridionale.

The Associated Press