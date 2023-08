Les États-Unis estiment que près de 500 000 soldats ont été blessés et tués pendant la guerre en Ukraine (rapport du NYT)

Les États-Unis estiment que près de 500 000 soldats ukrainiens et russes ont été blessés ou tués au cours du vaste conflit qui fait rage en Ukraine depuis février de l’année dernière, selon un rapport du New York Times citant des responsables anonymes.

Les responsables ont averti que le nombre de victimes restait difficile à estimer car on pense que Moscou sous-estime régulièrement ses morts et blessés de guerre, et Kiev ne divulgue pas de chiffres officiels, a indiqué le journal.

Les pertes militaires russes approchent les 300 000, dont 120 000 morts et 170 000 à 180 000 blessés, a rapporté le journal. Les morts ukrainiens ont été proches de 70 000, avec 100 000 à 120 000 blessés, a-t-il ajouté.

Mykhailo Podolyak, conseiller principal du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, commentant l’article du Times, a déclaré que seul l’état-major général pouvait divulguer de tels chiffres.

« Nous avons adopté un modèle selon lequel seul l’état-major général a le droit d’exprimer les chiffres sur les blessés, les handicapés, les personnes amputées et les disparus, et, bien sûr, le nombre de personnes qui sont mortes dans cette guerre », a-t-il déclaré vendredi dans une émission en direct sur la chaîne YouTube de la journaliste Yulia Latynina.

Reuters a déclaré que les responsables ukrainiens n’avaient pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de ses journalistes. La Russie n’a fait aucun commentaire immédiat sur le rapport.

Une contre-offensive en cours a vu l’Ukraine tenter de repousser les forces russes le long de diverses lignes de front. L’effort a été lent, les forces ukrainiennes essayant de percer les lignes défensives russes fortement minées sans un soutien aérien puissant.

Les États-Unis approuvent les livraisons de F-16

Des responsables à Washington et en Europe ont déclaré vendredi que les États-Unis avaient donné leur accord pour que les Pays-Bas et le Danemark livrent des avions de chasse F-16 à l’Ukraine – un soutien pour lequel Kiev réclamait, mais qui ne changera probablement pas immédiatement le visage du conflit.

Une photo prise le mois dernier montre des avions de combat F-16 appartenant à l’armée de l’air des Pays-Bas volant lors d’une manifestation pour les médias. Les États-Unis ont donné leur accord pour que les Pays-Bas et le Danemark livrent des F-16 à l’Ukraine. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Il n’était pas immédiatement clair quand les premiers F-16 pourraient entrer dans le conflit. Les pilotes ukrainiens devront suivre au moins six mois de formation sur l’avion, selon des responsables.

Le général de l’US Air Force James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, a déclaré aux journalistes à Washington qu’il ne s’attendait pas à ce que les F-16 changent la donne pour l’Ukraine. Préparer les escadrons de F-16 au combat pourrait prendre « quatre ou cinq ans », a-t-il déclaré.

Mais dans l’est de l’Ukraine, les pilotes d’hélicoptères d’attaque ont bien accueilli la nouvelle. Ils ont déclaré que la Russie avait un net avantage dans le ciel, mais que l’introduction de meilleurs avions de combat pourrait modifier considérablement l’équilibre des forces en faveur de Kiev.

Les forces aériennes ukrainiennes soutenant l’infanterie utilisent des avions de l’ère soviétique vieux de plusieurs décennies, qui sont vulnérables aux attaques de missiles air-air des avions de chasse russes, a déclaré le capitaine Yevgen Rakita, porte-parole de la 18e brigade d’aviation de l’armée, à l’Associated Press.

« Une guerre moderne ne peut être gagnée sans l’aviation [capabilities] », a déclaré Rakita.

Des hélicoptères d’attaque ukrainiens survolent vendredi un champ de tournesols dans l’est de l’Ukraine. (Bram Janssen/Associated Press)

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken avait envoyé une lettre à ses homologues néerlandais et danois plus tôt cette semaine, offrant l’assurance formelle que les États-Unis accéléreraient l’approbation de toutes les demandes de tiers pour transférer des F-16 vers l’Ukraine. .

Le ministre danois de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen, a déclaré vendredi que la formation des pilotes ukrainiens commençait ce mois-ci.

Une coalition de 11 pays occidentaux – les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni – s’est engagée en juillet à former des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16.

Le Danemark ne remettra certains de ses F-16 qu’après avoir reçu ses nouveaux chasseurs à réaction F-35. Les quatre premiers F-35 doivent être livrés le 1er octobre.

La bénédiction de Washington pour les dons d’avions à d’autres pays est nécessaire car les avions sont fabriqués aux États-Unis.

Dans d’autres développements vendredi, les autorités ukrainiennes ont rapporté que le bombardement russe d’un village près de la ville méridionale de Kherson avait fait un mort et deux blessés.

Les autorités ont également déclaré que quatre personnes avaient été blessées après que la Russie a bombardé le quartier résidentiel de la ville de Chasiv Yar, située dans la région de Donetsk près de Bakhmut.