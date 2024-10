Les États-Unis estiment que l’envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine serait « dangereux »

Si la Corée du Nord envoyait des troupes pour aider la Russie en Ukraine, ce serait une « évolution dangereuse et très préoccupante », ont déclaré lundi les États-Unis, tandis que la Corée du Sud et la Grande-Bretagne mettaient en garde contre le prix élevé que Moscou devrait probablement payer à Pyongyang.

« Nous consultons nos alliés et partenaires sur les implications d’une décision aussi dramatique », a déclaré l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l’ONU, Robert Wood, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, composé de 15 membres. La Russie a envahi l’Ukraine voisine en février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Pyongyang de préparer l’envoi de 10 000 soldats en Russie. L’ambassadeur ukrainien à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a déclaré lundi au Conseil de sécurité : « Ces troupes devraient être prêtes pour la guerre contre l’Ukraine d’ici le 1er novembre ».

L’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré la semaine dernière que la Corée du Nord avait envoyé 1.500 soldats des forces spéciales en Extrême-Orient russe pour y être entraînés et acclimatés dans des bases militaires et qu’ils seraient probablement déployés pour combattre en Ukraine.

« Si c’est vrai, cela marque une évolution dangereuse et très préoccupante et un approfondissement évident des relations militaires entre la RPDC et la Russie », a déclaré Wood à propos de ces informations, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

« Alarmisme »

Le Kremlin a refusé lundi de répondre directement à la question de savoir si les troupes nord-coréennes allaient combattre en Ukraine, mais le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que la coopération de Moscou avec Pyongyang n’était pas dirigée contre des pays tiers.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé les pays occidentaux de se laisser « distraire par la diffusion d’alarmismes avec des croque-mitaines iraniens, chinois et coréens, dont chacun est plus absurde que le précédent ».

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a déclaré qu’il était « très probable » que la Corée du Nord envoie des troupes.

« Il semble que plus c’est dur [Russian President Vladimir] Poutine trouve qu’il est préférable de recruter des Russes pour servir de chair à canon, plus il est disposé à s’appuyer sur la RPDC dans sa guerre illégale », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons être sûrs que les dirigeants de la RPDC demanderont un prix élevé à la Russie en retour. »

L’ambassadeur sud-coréen à l’ONU, Joonkook Hwang, a également averti le Conseil des implications d’une telle décision.

« La Corée du Nord s’attendra à une généreuse récompense de la part de Moscou en échange de sa contribution en troupes. Il pourrait s’agir d’une aide militaire ou financière. Il pourrait s’agir d’une technologie liée aux armes nucléaires », a-t-il déclaré.

La Corée du Nord est sous le coup de sanctions de l’ONU depuis 2006 pour ses programmes nucléaire et balistique, et ces mesures ont été renforcées au fil des ans – avec le soutien de la Russie.