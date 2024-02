Les États-Unis estiment que la pénurie militaire en Ukraine pourrait devenir catastrophique d’ici fin mars

Au printemps, l’Ukraine sera confrontée à une pénurie potentiellement catastrophique de munitions et de défense aérienne qui pourrait effectivement inverser le cours de la guerre et donner au président russe Vladimir Poutine un avantage significatif, selon une estimation interne américaine.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, deux responsables américains ont décrit la “fin mars” comme une période particulièrement cruciale pour le sort des troupes ukrainiennes si le Congrès n’adopte pas un nouveau projet de loi sur l’aide. Un troisième responsable a déclaré qu’il serait difficile de déterminer exactement quand la situation des troupes ukrainiennes pourrait s’aggraver, mais a noté que les pénuries devraient s’aggraver jusqu’au printemps.

“La situation commence maintenant et elle ne cesse de s’aggraver au fil du printemps et de l’été. La période dans laquelle nous entrons est donc une période critique”, a déclaré un haut responsable américain de la défense.

L’évaluation américaine intervient près de deux ans après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie et alors que le soutien à l’Ukraine au Congrès et dans l’opinion publique américaine s’estompe. Le flux autrefois régulier d’argent et d’armes en provenance des États-Unis – totalisant quelque 44 milliards de dollars depuis l’invasion – s’est en grande partie tari. Un plan d’aide distinct de 60 milliards de dollars demandé par le président Joe Biden et adopté par le Sénat est dans les limbes à la Chambre alors que certains républicains fidèles à Donald Trump remettent en question l’engagement de l’Amérique dans un autre conflit lointain qui entre dans sa troisième année.

La Maison Blanche a directement imputé cette semaine la victoire de la Russie à Avdiivka, dans l’est du pays. La ville est tombée le week-end dernier après que les troupes ukrainiennes ont été contraintes de rationner leurs munitions, offrant au Kremlin sa première victoire militaire majeure depuis mai dernier.

“C’était à cause de l’inaction du Congrès”, a déclaré John Kirby, conseiller en communications pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, à propos de la perte de l’Ukraine. “Et nous avons averti le Congrès que s’il n’agissait pas, l’Ukraine subirait des pertes sur le champ de bataille et voilà. C’est ce qui s’est passé ce week-end.”

Les responsables américains prédisent que des scénarios similaires se produiront ailleurs en Ukraine, alors que le gouvernement sera contraint de faire des choix difficiles quant à l’emplacement de ses défenses aériennes restantes – et que la Russie utilisera davantage sa puissance aérienne, notamment en lançant des bombes planées guidées par satellite. comme c’était le cas à Avdiivka.

“Les choses qui sont protégées aujourd’hui, ils ne seront pas en mesure de protéger tous ces sites à l’avenir s’ils ne maintiennent pas de réserves d’intercepteurs”, a déclaré le haut responsable de la défense. Et si la Russie prend le contrôle du ciel, « cela changera complètement la nature de ce combat ».

Un responsable ukrainien a ajouté : “Notre objectif principal est de dissuader l’aviation russe. Si nous n’y parvenons pas, il est temps de faire nos valises.”

Les 44 milliards de dollars d’aide à la sécurité américaine en faveur de l’Ukraine ont fourni à Kiev une longue liste d’armes sophistiquées, notamment des missiles anti-aériens Stinger, des véhicules de combat Bradley et Stryker, une batterie de défense aérienne Patriot, des lance-roquettes avancés connus sous le nom de « HIMARS » et 31 M1. Chars Abrams. Les États-Unis contribuent également à former le premier groupe de pilotes ukrainiens capables de piloter des avions de combat F-16 offerts par le Danemark et les Pays-Bas.

Ministère russe de la Défense via Reuters

Mais les responsables affirment que l’Ukraine a un besoin urgent de petites et de grosses munitions, y compris les roquettes guidées par GPS qui rendent les lanceurs HIMARS efficaces.

Une autre préoccupation concerne la capacité de défense aérienne de l’Ukraine, notamment les fournitures destinées à protéger les avions à réaction F-16 dont le déploiement est prévu plus tard cette année. Les responsables affirment que le pays a également encore besoin d’argent pour construire les infrastructures nécessaires aux chasseurs, notamment des pistes d’atterrissage et des hangars pour stocker les avions. Et tandis que les États-Unis aident à former certains pilotes – décrits par un responsable américain comme « moins de 10 » – il n’y aurait pas assez d’argent pour en recruter davantage à l’avenir sans une aide américaine supplémentaire.

Derrière l’hésitation du Parti républicain à soutenir l’Ukraine se cache en grande partie Trump, qui a déclaré qu’il serait « stupide » de fournir une aide étrangère aux pays au lieu de prêts. Il a également encouragé la Russie à attaquer les alliés de l’OTAN s’ils ne contribuent pas suffisamment à leurs dépenses de défense – une provocation rapidement décriée par les alliés américains en Europe comme étant dangereuse.

Aux États-Unis, la situation est compliquée par le fait que le Pentagone lui-même risque d’être à court d’argent le 8 mars si le Congrès ne parvient pas à se mettre d’accord sur une législation annuelle en matière de dépenses. Les Républicains de la Chambre des représentants ont insisté sur des dispositions non précisées en matière de politique frontalière et sur de fortes réductions des dépenses intérieures, auxquelles se sont opposés le Sénat et la Maison Blanche.

Pendant ce temps, l’administration Biden tente de faire valoir auprès des législateurs que l’Ukraine n’est pas une cause perdue.

Les États-Unis estiment que la Russie a dépensé jusqu’à 211 milliards de dollars en opérations militaires pendant la guerre et a perdu 10 milliards de dollars en ventes d’armes. Cela s’ajoute aux lourdes pertes : sur les 360 000 combattants russes disponibles avant le début de la guerre, quelque 315 000 combattants russes ont été tués ou blessés.

Une autre estimation du 8 décembre de la Defense Intelligence Agency, fournie au Congrès et décrite par une personne proche des conclusions, concluait que la Russie avait perdu quelque 2 200 chars sur les 3 500 qu’elle possédait en stock avant le début de la guerre.

Les analystes affirment que ces pertes n’ont pas paralysé les forces russes, car Moscou a réussi à retirer des véhicules de l’ère soviétique tout en en fabriquant de nouveaux. Dans le même temps, l’alliance économique entre la Russie et la Chine a permis à ce pays d’échapper à de nombreuses sanctions internationales, maintenant ainsi son économie et sa base militaro-industrielle à flot.

Dans un récent analyse, l’Institut international d’études stratégiques n’a vu aucun signe que la Russie cède sous le poids de pertes aussi lourdes sur le champ de bataille.

“La Russie sera en mesure de poursuivre son assaut contre l’Ukraine au taux d’attrition actuel pendant encore 2 à 3 ans, et peut-être même plus longtemps”, écrit l’institut.

Tom Soufi Burridge et Justin Gomez d’ABC News ont contribué à ce rapport.