WASHINGTON – Dans l’une de ses dernières tentatives de diplomatie au Moyen-Orient, l’administration Trump fait pression pour un accord qui soulagerait un blocus contre le Qatar. Mais la mission consiste peut-être davantage à porter un dernier coup à l’économie iranienne avant que le président Trump ne quitte ses fonctions. Une réunion mercredi avec les dirigeants qatariens, Jared Kushner, un haut conseiller présidentiel, et d’autres responsables de la Maison Blanche ont évoqué la possibilité de réacheminer les vols commerciaux depuis le pays du golfe Persique via l’espace aérien de l’Arabie saoudite plutôt qu’au-dessus de l’Iran, selon un diplomate au courant des discussions . Cela rouvrirait une trajectoire de vol que la compagnie aérienne d’État, Qatar Airways, a suivie pendant des années avant d’être coupée par le royaume saoudien et au moins trois de ses pays voisins avec un embargo aérien, terrestre et maritime contre le Qatar en 2017. Cela priverait également l’Iran de ce que les diplomates ont décrit comme des frais annuels estimés à 100 millions de dollars que le Qatar a payés pour voler dans son espace aérien – de l’argent qui nourrit l’économie malmenée de l’Iran et, selon des responsables, permet aux dirigeants de Téhéran de financer plus facilement des programmes militaires qui l’administration Trump considère comme une menace.

Deux responsables américains ont également décrit un objectif de l’incursion diplomatique de M. Kushner cette semaine – qui comprenait une escale en Arabie saoudite – comme la recherche d’un accord sur la question des survols. Il n’était pas clair si l’allié le plus proche de l’Arabie saoudite dans la région, les Émirats arabes unis, ouvrirait également son espace aérien au Qatar. Un diplomate a noté que la délégation de M. Kushner ne s’était pas arrêtée aux Emirats, signalant le doute que le pays était prêt pour un pas vers une réconciliation avec le Qatar. Le différend de trois ans entre les États arabes, qui oppose également l’Égypte et le Bahreïn au Qatar, est une préoccupation majeure pour les États-Unis – et pas seulement parce qu’il est pris entre des alliés régionaux sur lesquels les Américains comptent pour le pétrole, des bases militaires et, sous M. Trump, de meilleures relations avec Israël. Cela a également fragmenté les efforts de l’administration Trump pour isoler l’Iran au Moyen-Orient et dans le monde au-delà. L’embargo, qui a débuté en juin 2017, visait à punir le Qatar pour ce que les quatre autres pays arabes ont appelé son soutien au terrorisme. Les quatre ont depuis créé une liste de demandes que le Qatar doit respecter avant la levée de l’embargo, y compris la fermeture du réseau d’information Al Jazeera et abandonner les liens avec les organisations islamistes, en particulier les Frères musulmans.

Dans une interview en septembre, l’ambassadeur du Qatar aux États-Unis a décrit un canal de communication ouvert entre le Qatar et l’Iran «pour s’asseoir ensemble et résoudre les différends». L’ambassadeur, Sheikh Meshal bin Hamad al-Thani, a fait part de ses inquiétudes concernant le programme nucléaire et de missiles de l’Iran. Mais, a-t-il dit, «nous pensons que la meilleure approche est d’avoir un dialogue et de négocier avec un accord.» Il y a à peine deux semaines, le secrétaire d’État Mike Pompeo s’est également rendu au Qatar pour présenter ce qu’un responsable a appelé son propre discours sur la question des survols au gouvernement de la capitale, Doha. Lors d’une réunion avec l’émir Tamim bin Hamad Al-Thani du Qatar, M. Pompeo «a discuté de la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux menaces à la stabilité dans la région et de l’importance de surmonter les divisions au sein du golfe pour contrer davantage l’influence maligne de l’Iran» selon un Déclaration du département d’État. La Maison Blanche a refusé de commenter mercredi sur Réunions de M. Kushner en Arabie saoudite et au Qatar. Sa délégation itinérante comprenait Brian Hook, l’envoyé en chef récemment parti du Département d’État pour l’Iran; Avi Berkowitz, un représentant spécial pour les négociations internationales; et Adam Boehler, chef de la Société de financement du développement international. Les relations économiques et diplomatiques de bas niveau entre l’Iran et le Qatar sont en cours depuis des années et font partie des griefs que les autres États arabes ont déposé contre la monarchie riche en pétrole à Doha. L’ambassadeur saoudien auprès des Nations Unies, Abdallah al-Mouallimi, a déclaré mardi dans une interview qu ‘«il n’y a aucune justification pour une rupture permanente» avec le Qatar. Mais il a répété des soupçons profondément ancrés sur le gouvernement de Doha, en partie sur ce qu’il a décrit comme son soutien aux extrémistes.

«Il n’y a pas de désaccord existentiel ou de changement de destin entre nous et le Qatar», a déclaré M. al-Mouallimi à RT Arabic. «Nous sommes un peuple et un pays, et les frères qatariens sont une extension du royaume d’Arabie saoudite, et le royaume d’Arabie saoudite en est une extension.» Pendant un moment, il a semblé que M. Trump se rangeait contre le Qatar. Pas plus tard que l’année dernière, il a envisagé de nommer les Frères musulmans une organisation terroriste étrangère; le mouvement islamiste a renoncé à la violence mais entretient des liens avec certains groupes extrémistes. Il a également des liens avec le gouvernement du Qatar, qui est aligné sur les organisations islamistes inspirées des Frères musulmans. Mais étant donné d’autres priorités stratégiques américaines – y compris une base aérienne militaire américaine à Al Udeid, au sud-ouest de Doha, et l’organisation par le Qatar de négociations de paix entre le gouvernement afghan et les talibans – l’administration Trump a progressivement décidé de négocier un moyen de réunir le Qatar avec sa région. détracteurs. Le combat le plus important, semblait-il, était contre l’Iran. Depuis 2018, lorsque M. Trump a retiré les États-Unis d’un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien, son administration a imposé des sanctions économiques punitives contre Téhéran et lui a refusé des revenus pétroliers estimés à 70 milliards de dollars. Cela a contribué à ce que M. Pompeo a décrit le mois dernier comme une réduction de 25 pour cent du budget militaire de l’Iran l’année dernière. M. Pompeo, qui a adopté la ligne la plus dure contre l’Iran parmi les conseillers de M. Trump, a longtemps insisté sur le fait que les revenus de Téhéran ne profitent pas au peuple iranien, mais au financement de ses programmes de missiles et des milices mandataires qu’il soutient en Irak, en Syrie et au Liban. et Yémen. Alléger la pression sur l’économie iranienne – ce que les frais de survol du Qatar ont aidé à faire – serait ce que M. Pompeo a appelé «un choix dangereux, voué à affaiblir les nouveaux partenariats pour la paix dans la région et à renforcer uniquement la République islamique». Un accord pour rediriger les compagnies aériennes du Qatar donnerait à l’administration Trump un dernier coup de pied à l’Iran. Pour ce qui est de trouver un moyen de sortir du blocus, cependant, cela ne reviendrait qu’à porter un coup d’œil à l’impasse qui sévit entre les États arabes.