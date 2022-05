Les États-Unis envoient une énorme quantité d’armes et d’aide à la sécurité à l’Ukraine

Les armes américaines affluent en Ukraine.

Le président Joe Biden a demandé au Congrès d’envoyer 33 milliards de dollars d’aide d’urgence au pays en guerre avec la Russie, et la Chambre des représentants des États-Unis a augmenté la cagnotte à 40 milliards de dollars, dont environ 60 % pour l’aide à la sécurité sous une forme ou une autre. Une majorité bipartite au Sénat devrait l’approuver cette semaine. Il s’agit d’une accélération sans précédent qui s’appuie sur le transfert rapide de milliards de dollars armes déjà envoyées.

Alors que l’invasion brutale de la Russie entre dans son troisième mois, on comprend pourquoi les États-Unis, un proche partenaire de l’Ukraine et allié de 29 autres pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ont fait du soutien au pays une priorité de sécurité nationale. Mais il vaut la peine de prendre du recul pour considérer l’ampleur de la l’aide militaire destinée à l’Ukraine, ce que cela signifie pour l’avenir du pays et si ces armes finiront là où elles sont censées arriver.

Une comparaison des pommes pour les pommes de l’aide américaine à la sécurité de l’Ukraine par rapport à vers d’autres pays n’est pas si simple, parce que l’aide provient de tant de fonds différents et parce que l’aide à la sécurité prend de nombreuses formes. (Ce n’est pas unique à l’Ukraine ; le suivi des différents flux d’aide à la sécurité que les États-Unis envoient dans le monde entier est suffisamment compliqué pour que des groupes de réflexion y consacrent des programmes entiers.)

L’analyse la plus conservatrice de l’aide américaine à la sécurité pour l’Ukraine, alloué depuis l’invasion russe du 24 février, s’élèvera à environ 9,8 milliards de dollars une fois que le Congrès aura adopté le nouveau crédit.

Cela comprend les 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds appelé Ukraine Security Assistance Initiative dans le prochain projet de loi, selon une fiche d’information publiée par le House Appropriations Committee. Cela ira aux armes, aux salaires des responsables militaires et à d’autres formes de soutien au renseignement, à la logistique et à la formation. Cela s’ajoute aux 3,8 milliards de dollars d’armes provenant des propres stocks des États-Unis que l’administration Biden a expédiées depuis février.

“Vous savez qu’ils l’accélèrent lorsqu’ils créent une catégorie budgétaire entièrement distincte pour cela”, explique Lauren Woods, qui suit de près les budgets d’armement en tant que directrice du moniteur d’assistance à la sécurité du Center for International Policy. “C’est une demande vraiment énorme, et je ne suis vraiment pas sûr que la plupart des Américains comprennent à quel point c’est important.”

Comparez les 9,8 milliards de dollars de l’Ukraine aux 4 milliards de dollars que les États-Unis ont donnés l’année dernière à l’Afghanistan avant que les États-Unis ne retirent leurs troupes, ou aux quelque 3 milliards de dollars ou plus que les États-Unis ont donnés à Israël chaque année pendant quatre décennies.

Les États-Unis ont tout envoyé, des missiles antichars Javelin aux drones Switchblade, en passant par l’artillerie et les gilets pare-balles, et de plus en plus d’équipements de haute technologie comme les systèmes de roquettes à guidage laser, les radars de surveillance et les hélicoptères Mi-17, comme détaillé dans une liste récente diffusée. par le ministère de la Défense. Et cela a un effet réel sur le champ de bataille, alors que l’offensive à échelle réduite de la Russie à l’est s’emballe.

Cette tranche pour l’Ukraine n’est qu’une partie du tableau.

Le nombre pourrait être encore plus important, car il y a 4 milliards de dollars de financement militaire étranger (l’argent des contribuables américains pour garantir l’achat d’armes américaines par d’autres pays) allouées à l’Ukraine et aux alliés de l’OTAN dans le cadre des crédits du Congrès.

Ensuite, il y a les 8,7 milliards de dollars de fonds du Congrès pour reconstituer les stocks d’armes américains, reconstituant probablement une grande partie de ce qui a été envoyé à l’Ukraine depuis le lancement de l’invasion russe en février, en particulier des missiles. L’administration Biden a envoyé ceux-ci sous ce qu’on appelle l’autorité de retrait, afin que les armes d’urgence puissent atteindre le pays le plus rapidement possible.

Les experts disent qu’ils n’ont jamais vu ces stocks récupérés à ce volume. Il y a aussi 3,9 milliards de dollars pour les partenaires européens qui soutiennent la mission (y compris l’indemnité de sujétion pour les troupes), 600 millions de dollars pour que les États-Unis augmentent leur production d’armes et 500 millions de dollars pour que le Pentagone achète plus de munitions, ce qui représente au total environ 24 milliards de dollars, un nombre effarant selon chacun des experts que j’ai interrogés.

Les États-Unis sont de loin le plus grand vendeur d’armes et fournisseur d’assistance militaire au monde. C’est un élément central de la politique étrangère américaine, donc cette méthode de soutien est, dans un sens, sans surprise. Mais malgré tout, dans l’ensemble, l’aide à l’Ukraine est gigantesque par rapport à ce que les États-Unis envoient à l’étranger au cours d’une année donnée. En règle générale, selon le Security Assistance Monitor, l’aide militaire américaine dans le monde a oscillé autour de 20 milliards de dollars la plupart des années depuis 2013, l’année 2007 atteignant un sommet de 30,6 milliards de dollars.

Bref, c’est un investissement massif dans la sécurité ukrainienne et européenne. Si la guerre en Ukraine se prolonge pendant des années, ce niveau de financement sera sans doute pas être durable. Cela façonne déjà le recul de l’Ukraine face à l’invasion russe, mais cela pourrait également catalyser d’autres effets à long terme.

Ce que tant d’armes pourraient signifier pour l’Ukraine

Plus tôt ce mois-ci, Biden a visité l’usine Lockheed Martin qui fabrique des missiles antichars connus sous le nom de Javelins, qui sont devenus un produit très recherché dans la lutte de l’Ukraine contre les forces russes. Cette visite a montré à quel point le soutien militaire est intégré dans la politique étrangère américaine, en particulier dans un conflit où les États-Unis ne vont pas s’impliquer directement.

«Donc, ces armes, touchées par les mains – vos mains – sont entre les mains de héros ukrainiens, ce qui fait une différence significative», a déclaré Biden aux travailleurs de l’installation de Lockheed à Troy, en Alabama.

Il aurait été “impensable” pour Biden de visiter une usine d’armement avant la guerre d’Ukraine, selon Elias Yousif, analyste au Stimson Center. “Le président est entré en fonction en promouvant une vision élargie des considérations relatives aux droits de l’homme dans la politique étrangère américaine”, m’a-t-il dit. “L’optique de visiter l’usine d’armement ne correspond peut-être pas très bien à ce message.”

La présence de Biden à Lockheed, sa visite dans une usine de métaux de l’Ohio avec des dirigeants d’autres fabricants d’armes quelques jours plus tard, et une table ronde du Pentagone avec d’autres dirigeants de l’industrie de l’armement pour voir comment renforcer les chaînes d’approvisionnement ont incarné l’émergence du président en temps de guerre. William Hartung, expert en budget militaire au Quincy Institute for Responsible Statecraft, affirme que “certainement plus de la moitié” du financement militaire étranger se retrouve dans les poches d’entrepreneurs militaires comme Lockheed.

La question prospective la plus importante est de savoir ce qu’il adviendra de toutes ces armes. L’Ukraine se classe dans le dernier tiers du classement de la corruption du groupe de surveillance Transparency International, et il y a de sérieuses inquiétudes quant au fait que l’Ukraine soit ces dernières années un lien avec le trafic d’armes illicites. “L’Ukraine a certainement des problèmes de corruption, et si c’est le cas dans un pays, vous pouvez être sûr que certaines de ces armes seront perdues, transférées ou vendues”, m’a dit Woods, un ancien fonctionnaire du département d’État.

Le sénateur Rand Paul (R-KY) a retenu jeudi le projet de loi du Sénat alors qu’il appelait à un chien de garde du gouvernement pour surveiller les fonds des contribuables allant à l’Ukraine. « Je dirais que nous convenons que la surveillance est essentielle. C’est pourquoi le paquet comprend déjà des millions de dollars pour soutenir des mesures de surveillance supplémentaires, y compris un financement supplémentaire pour les inspecteurs généraux existants », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un briefing.

Le Congrès met en place un processus comptable dans le projet de loi de financement massif pour surveiller quelles armes sont réellement achetées, et un programme de «surveillance de l’utilisation finale» pour s’assurer que les armes envoyées en Ukraine finissent là où elles sont censées être. (La loi de 1976 sur le contrôle des exportations d’armes exige que les transferts d’armes américains fassent l’objet d’une surveillance de l’utilisation finale.) Ce n’est pas une solution ultime. “En fait, le terme ‘surveillance de l’utilisation finale’ est un peu impropre, car il ne surveille pas réellement l’utilisation finale”, m’a dit Yousif. «Ce qu’il fait, c’est essentiellement cataloguer l’emplacement et la gestion des articles de défense d’origine américaine. Cela ne permet pas vraiment, disons, de suivre la façon dont un gouvernement ou un pays utilise l’équipement, juste cet équipement est comptabilisé d’une manière ou d’une autre.

Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption en Ukraine, a déclaré qu’il est difficile de surveiller l’utilisation finale en temps de guerre, mais le pays essaie. “Ce que j’entends de la part de nos forces armées et du ministère de la Défense, c’est que nous sommes prêts à mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires – des outils numériques, des procédures pour mettre à niveau notre système au plus haut niveau possible en tenant compte des normes de l’OTAN”, Kaleniuk a déclaré lors de sa visite à Washington pour plaider en faveur du programme d’aide à l’Ukraine, en particulier des F-16 provenant des stocks américains, des chars et d’autres armes avancées. “Nous avons désespérément besoin d’armes pour gagner la guerre et nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour que nos alliés de l’OTAN, en particulier les États-Unis, soient heureux et nous fassent confiance.”

Il est plus facile de surveiller où finissent les armes lourdes, mais les armes légères et les munitions sont un défi, et dans le passé, lorsque les transferts se sont accélérés aussi rapidement, ils ont parfois atterri entre les mains d’ennemis américains.

Le pire scénario serait que davantage d’armes contribuent à de nouveaux effets de débordement, amenant même peut-être les États-Unis plus directement en conflit avec la Russie, une puissance nucléaire. “Est-ce que cela conduit à une escalade de la guerre, ou même à un engagement entre les troupes américaines et de l’OTAN et les forces russes, comme si Poutine décidait qu’il allait bombarder les lignes d’approvisionnement en armes ?” dit Hartung. “Aller si vite, avec si peu de discussions, augmente également ce risque.”

L’administration Biden a décrit la détermination de l’Ukraine contre la Russie comme une bataille de la liberté contre la tyrannie, une bataille dans laquelle il vaut la peine d’investir. L’aide à la sécurité aide à “soutenir la capacité de l’Ukraine à protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale et à s’opposer à l’agression brutale et non provoquée de la Russie”, Jessica Lewis, secrétaire adjoint du département d’État pour les affaires politico-militaires, a déclaré cette semaine à la commission sénatoriale des relations étrangères.

Une chose est claire : ce niveau de soutien immédiat à l’Ukraine et à ses alliés européens va même au-delà des sommets de l’aide de sécurité américaine annuelle à l’Afghanistan ou à l’Irak.