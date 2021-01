Les États-Unis envoient un envoyé de l’ONU à Taïwan, avec l’avertissement de la Chine

Pompeo a appelé Taiwan « un partenaire fiable et une démocratie dynamique qui a prospéré malgré les efforts du PCC (Parti communiste chinois) pour saper son grand succès ».

La mission chinoise de l’ONU a déclaré dans un communiqué du porte-parole que Pékin « est fermement opposé » à la visite de Craft. Il a déclaré qu ‘ »il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et la région de Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois ».

« Les Etats-Unis ne parviendront pas à nuire aux intérêts fondamentaux de la Chine par la manipulation politique de la question de Taiwan », a déclaré le porte-parole non identifié. « Nous voulons rappeler aux États-Unis que quiconque joue avec le feu se brûlera. »

Les relations des États-Unis avec le Taiwan démocratique se sont réchauffées, en grande partie grâce au fort soutien bipartite du Congrès américain, mais l’administration Trump a également été disposée à défier les menaces de Pékin et à promouvoir une alternative à l’autoritarisme du Parti communiste chinois. .

La portée des États-Unis à Taiwan a exacerbé les tensions entre Washington et Pékin au sujet de la pandémie COVID-19, du commerce, de Hong Kong et de la mer de Chine méridionale.

La Chine a intensifié ses menaces de placer l’île autonome de puissance militaire sous son contrôle avec de fréquents jeux de guerre et des patrouilles aériennes. Il a utilisé son pouvoir diplomatique pour dissuader Taiwan de rejoindre des organisations qui ont besoin d’un État pour devenir membre.

Taiwan a quitté les Nations Unies en 1971 lorsque la Chine a adhéré et est bannie de toutes ses agences, y compris la réunion de l’Organisation mondiale de la santé, où le statut d’observateur de Taiwan a été révoqué. Dans le même temps, il dispose de l’un des systèmes de santé publique les plus robustes au monde et est félicité pour sa gestion de l’épidémie de coronavirus.

L’administration Trump a fait pression pour que Taiwan soit incluse en tant qu’entité distincte dans des organisations internationales telles que l’OMS et l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La mission américaine auprès des Nations Unies a déclaré jeudi soir que Craft se rendrait à Taiwan du 13 au 15 janvier – moins d’une semaine avant l’investiture de Joe Biden et la fin de la présidence de Donald Trump – pour « renforcer la position forte de l’administration américaine. à renforcer. et un soutien continu à l’espace international de Taiwan. «

Kraft rencontrera des homologues taïwanais de haut niveau, des membres de la communauté diplomatique et parlera à l’Institut de diplomatie et des affaires internationales le 14 janvier des contributions impressionnantes de Taiwan à la communauté mondiale et de l’importance de la participation significative et globale de Taiwan aux organisations internationales », a déclaré une annonce de mission.

Craft a déjeuné en septembre avec un haut responsable taïwanais à New York, James KJ Lee, directeur du bureau économique et culturel de Taipei à New York, une réunion qu’elle a qualifiée d’« historique ». La réunion a eu lieu juste avant la visite du secrétaire d’État américain Keith Krach à Taiwan lors de la plus haute visite d’un fonctionnaire du département d’État sur l’île depuis des décennies et a rencontré le président taïwanais Tsai Ing-wen et d’autres hauts fonctionnaires.

La visite de Krach fait suite à un voyage très médiatisé en août du secrétaire américain à la Santé Alex Azar, le plus haut responsable du cabinet américain qu’il ait visité depuis que les États-Unis ont transféré leurs relations officielles de Taiwan à la Chine en 1979.

Les États-Unis entretiennent des relations officieuses avec Taiwan depuis la scission diplomatique officielle et sont le principal allié et fournisseur d’équipements de défense de l’île.