Les États-Unis envoient un deuxième porte-avions pour aider Israël — RT World News

Washington cherche à « dissuader les actions hostiles contre Israël » de la part de « tout acteur étatique ou non étatique »

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné au groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower de se déployer en Méditerranée orientale, dans le cadre des efforts de Washington visant à exercer une pression supplémentaire sur Téhéran, le Hezbollah libanais et d’autres groupes régionaux pro-palestiniens pour qu’ils ne s’impliquent pas dans le conflit. Guerre israélienne en cours contre le Hamas à Gaza.

Le chef du Pentagone a annoncé samedi soir que l’USS Dwight D. Eisenhower transportant neuf escadrons d’avions, ainsi que deux destroyers lance-missiles et un croiseur lance-missiles, rejoindraient bientôt le groupe de porte-avions USS Gerald R. Ford dans la région pour « Dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l’attaque du Hamas contre Israël. »

« L’augmentation de la posture des forces américaines témoigne de l’engagement sans faille des États-Unis envers la sécurité d’Israël et de notre détermination à dissuader tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier cette guerre. » » a déclaré Austin.

Lors d’un appel téléphonique avec son homologue israélien Yoav Gallant plus tôt dans la journée, Austin « mises à jour fournies » sur Washington « des efforts pour continuer à fournir des capacités de défense aérienne et des munitions aux forces de défense israéliennes » mais a également souligné le « il est important d’adhérer au droit de la guerre, y compris aux obligations de protection des civils, et de faire face à l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza pendant qu’Israël poursuit ses opérations pour rétablir la sécurité. »















L’administration américaine a jusqu’à présent exclu d’envoyer du personnel militaire à Gaza dans le cadre d’une invasion terrestre israélienne ou d’une tentative de libération d’otages américains là-bas, se contentant d’aider Tsahal dans le domaine des renseignements et de la planification des opérations.

L’escalade entre Israël et le Hamas a commencé samedi dernier, lorsque le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise contre le sud d’Israël, qui a fait 1 300 morts civils et soldats israéliens, ainsi qu’au moins 120 personnes, dont des étrangers, prises en otage.

Israël a répondu par des frappes aériennes massives sur Gaza, qui ont tué plus de 1 900 Palestiniens et déplacé plus de 430 000 habitants de ce territoire densément peuplé.

Israël a ordonné à quelque 1,1 million d’habitants du nord de Gaza d’évacuer cette zone, tandis que les Forces de défense israéliennes ont déclaré samedi qu’elles achevaient les préparatifs d’un « opérations terrestres importantes » qui comprendra un « attaque conjointe et coordonnée depuis les airs, la mer et la terre » à Gaza.