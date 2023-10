Les États-Unis envoient un deuxième groupe aéronaval et des avions de combat dans la région alors qu’Israël se prépare à étendre ses opérations à Gaza – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

Washington/Séoul (CNN) — Le Pentagone a ordonné l’envoi d’un deuxième groupe d’attaque aéronaval dans l’est de la Méditerranée, selon deux responsables américains, et envoie des avions de combat de l’armée de l’air dans la région alors qu’Israël se prépare à étendre ses opérations à Gaza.

Les navires de guerre américains ne sont pas destinés à se joindre aux combats à Gaza ni à prendre part aux opérations israéliennes, mais la présence de deux des navires les plus puissants de la marine est conçue pour envoyer un message de dissuasion à l’Iran et à ses mandataires dans la région, comme le Hezbollah. au Liban.

Le premier groupe aéronaval, dirigé par l’USS Gerald R. Ford, est arrivé au large des côtes israéliennes la semaine dernière.

Désormais, le groupe d’attaque USS Dwight D. Eisenhower, déployé vendredi depuis Norfolk, en Virginie, se dirige vers la Méditerranée orientale. Le porte-avions devait initialement naviguer vers les eaux du commandement américain en Europe, mais les responsables ont déclaré qu’il se dirigerait désormais vers les eaux proches d’Israël.

On ne sait pas encore combien de temps Ford restera dans la région une fois le groupe aéronaval d’Eisenhower arrivé, a déclaré un responsable.

L’Eisenhower est le vaisseau amiral du groupe aéronaval, qui sera rejoint par un croiseur lance-missiles et deux destroyers lance-missiles, selon la Marine.

L’Eisenhower peut transporter plus de 60 avions, dont des avions de combat F/A-18. La Ford peut déployer plus de 75 avions.

ABC News a été le premier à rapporter les ordres du groupe aéronaval.

Les forces américaines ne sont pas là pour aider Israël

L’administration Biden a clairement indiqué que le porte-avions et la force qui l’accompagne n’étaient pas là pour s’engager dans des activités de combat au nom d’Israël.

« Il n’y a aucune intention ni aucun projet d’envoyer des troupes américaines sur le terrain en Israël », a déclaré jeudi John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale. Kirby a souligné que le but d’une présence militaire accrue dans la région est de dissuader d’autres pays d’entrer dans le conflit s’ils perçoivent une faiblesse de la part d’Israël.

« Nous prenons très au sérieux nos intérêts en matière de sécurité nationale dans la région », a-t-il déclaré, notant que le but du renforcement de la posture militaire était « d’agir comme un moyen de dissuasion pour tout autre acteur, y compris le Hezbollah, qui pourrait penser que l’élargissement de ce conflit est une menace ». bonne idée. »

En outre, la 26e Marine Expeditionary Unit, une force de réaction rapide capable de mener des opérations spéciales, se prépare au cas où elle recevrait l’ordre de se rapprocher d’Israël afin de renforcer la position des forces américaines là-bas, ont déclaré à CNN plusieurs responsables américains.

L’unité, qui se trouve à bord du navire d’assaut amphibie USS Bataan, comprend plus de 2 000 Marines et marins et serait capable de prendre en charge une évacuation à grande échelle. Parmi les tâches essentielles de la mission d’une unité expéditionnaire maritime figurent les opérations d’évacuation et l’assistance humanitaire.

Aucun ordre de ce type n’a encore été donné à l’unité, ont indiqué les responsables.

Davantage d’avions de guerre américains envoyés dans la région

Pendant ce temps, l’US Air Forces Central a annoncé samedi le déploiement d’avions de combat F-15E et d’avions d’attaque au sol A-10 dans la région.

Le mouvement des avions de combat du 494e Escadron de chasse expéditionnaire et du 354e Escadron de chasse expéditionnaire, respectivement, « renforce la posture américaine et améliore les opérations aériennes dans tout le Moyen-Orient », indique un communiqué de l’armée de l’air. Il n’a pas donné de nombre précis d’avions de combat impliqués.

Une publication sur les réseaux sociaux du Commandement central américain a déclaré que les A-10 rejoindraient un autre escadron d’avions déjà présent dans la région.

« En plaçant des combattants avancés et en nous intégrant aux forces conjointes et de la coalition, nous renforçons nos partenariats et renforçons la sécurité dans la région », a déclaré le lieutenant-général Alexus Grynkewich, commandant de la 9e Force aérienne, dans un communiqué.

Les responsables de la défense ont déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours que le Pentagone serait en mesure d’envoyer rapidement des forces et des moyens supplémentaires dans la région si nécessaire, alors qu’Israël continue de mener une guerre contre le groupe terroriste Hamas.

