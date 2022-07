Les États-Unis envoient Sherman et Kennedy visiter les îles Salomon

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les États-Unis envoient une délégation diplomatique de haut niveau pour visiter les îles Salomon la semaine prochaine, dirigée par la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman et comprenant l’ambassadrice en Australie Caroline Kennedy.

Le département d’État américain a déclaré mardi que le voyage devait commémorer le 80e anniversaire de la bataille de Guadalcanal et que les diplomates rencontreraient des responsables des îles Salomon pour “mettre en évidence la relation durable” entre les deux nations.

La visite revêtira un intérêt personnel particulier pour Sherman et Kennedy, dont les pères y ont tous deux combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et cela survient après que les États-Unis et plusieurs pays du Pacifique ont exprimé leur profonde inquiétude concernant un pacte de sécurité que les Îles Salomon ont signé avec la Chine en avril, dont beaucoup craignent qu’il n’entraîne un renforcement militaire dans la région.

Le voyage soulignera également la réouverture de l’ambassade des États-Unis dans la capitale, Honiara, qui fait partie d’une stratégie expresse des États-Unis pour contrer l’influence croissante de la Chine.

Les États-Unis ont précédemment dirigé une ambassade aux Îles Salomon pendant cinq ans avant de la fermer en 1993.

Kennedy vient de commencer son rôle en Australie après avoir officiellement présenté ses lettres de créance lundi. Lorsqu’elle est arrivée en Australie la semaine dernière, elle a déclaré aux journalistes que la région du Pacifique était critique et “je pense que les États-Unis doivent faire plus”.

“Nous réinstallons nos ambassades et le Corps de la paix arrive, et l’USAID revient et nous revenons”, a-t-elle déclaré.

Kennedy a déclaré que le Pacifique avait une grande importance personnelle parce que son père, feu le président John F. Kennedy, y avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale et « avait été secouru par deux habitants des îles Salomon et un observateur côtier australien ».

Le père de Sherman, Mal Sherman, était un marine blessé lors de la bataille de Guadalcanal.

Outre Sherman et Kennedy, la délégation comprendra Kin Moy, sous-secrétaire adjoint principal du département d’État, et le lieutenant-général du Corps des Marines Stephen Sklenka, commandant adjoint du Commandement indo-pacifique américain.

Au cours du voyage du 6 au 8 août, Sherman doit prononcer des discours à Skyline Ridge, le site du mémorial américain de Guadalcanal, et à Bloody Ridge.

Nick Perry, l’Associated Press