Les États-Unis envoient secrètement des missiles ATACMS à longue portée en Ukraine, les forces de Kiev les utilisent pour la première fois contre la Russie

Un responsable américain a confirmé à Fox News que les États-Unis avaient secrètement envoyé le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) en Ukraine et que L’Ukraine a réussi les a utilisés.

Les missiles ont une portée d’environ 100 milles.

Dans une allocution du soir, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même a confirmé mardi que les États-Unis avaient discrètement livré les missiles balistiques à longue portée dont Kiev avait déclaré avoir un besoin urgent et que le président Biden avait promis le mois dernier.

« Merci à tous ceux qui se battent et travaillent pour l’Ukraine ! » a-t-il déclaré dans la vidéo partagée sur son compte Telegram. « Merci à tous ceux qui nous aident ! Et aujourd’hui, je suis particulièrement reconnaissant envers les États-Unis. Nos accords avec le président Biden sont mis en œuvre. Et ils sont mis en œuvre de manière très précise – les ATACMS ont fait leurs preuves. »

« ATACMS. D’autres choses à venir », a écrit le ministère ukrainien de la Défense sur X, accompagné de drapeaux américains et ukrainiens.

La livraison de l’ATACMS a été entourée de secret, dans l’espoir que la première reconnaissance publique viendrait lorsque les missiles seraient utilisés sur le champ de bataille. Ce secret intense constitue un changement marqué par rapport aux précédentes armes américaines envoyées par l’administration Biden. Dans presque tous les autres cas, les États-Unis ont annoncé publiquement leur décision avant que les armes et équipements soient expédiés à l’étranger.

Cependant, le Pentagone a déclaré auparavant que toutes les armes envoyées en Ukraine ne figuraient pas dans le communiqué officiel du PDA.

En raison des inquiétudes persistantes des États-Unis concernant l’escalade des tensions avec la Russie, la version ATACMS envoyée en Ukraine aura une portée plus courte que la distance maximale que peuvent avoir les missiles, selon l’Associated Press, qui a cité ses propres sources pour confirmer l’envoi américain. Alors que certaines versions de missiles peuvent atteindre une distance d’environ 180 milles, ceux envoyés en Ukraine ont une portée plus courte et transportent des munitions à fragmentation qui, lorsqu’elles sont tirées, s’ouvrent dans les airs, libérant des centaines de petites bombes plutôt qu’une seule ogive.

Les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont affirmé qu’une attaque nocturne contre des cibles dans l’est et le sud de l’Ukraine avait détruit neuf hélicoptères russes ainsi que d’autres équipements et personnels militaires sur deux aérodromes situés dans les régions occupées par la Russie.

Les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont également affirmé avoir touché du matériel militaire, un système de défense aérienne, des entrepôts de munitions et des pistes d’atterrissage, selon un communiqué. Des dizaines de militaires russes ont été blessés lors de l’attaque baptisée Opération Dragonfly, selon le communiqué.

L’ATACMS serait essentiel à la capacité de l’Ukraine à frapper l’aérodrome de Berdiansk, car il se trouve à portée de frappe de la version à plus courte portée du missile, et les armes à sous-munitions seraient efficaces pour toucher plusieurs cibles. Les positions des troupes ukrainiennes les plus proches sur la rive ouest du Dniepr se trouvent à environ 160 kilomètres de Berdiansk.

