Les États-Unis envoient plus de puissance de feu au Moyen-Orient alors que les troupes se retirent d’Afghanistan

Kirby a précédemment déclaré que le Commandement central américain, le commandement des combattants qui supervise les opérations américaines au Moyen-Orient, continuera d’évaluer le besoin de capacités militaires supplémentaires au fur et à mesure du départ des forces américaines et de la coalition.

« Nous avons prévu d’introduire des capacités supplémentaires de la force terrestre pour, encore une fois, nous assurer que cela est sûr et ordonné », a ajouté Kirby. Le Pentagone a également prolongé le déploiement d’un groupe de frappe de porte-avions de l’US Navy dans la région et déployé une douzaine d’avions de combat F-18 pour fournir un soutien supplémentaire.

« Nous avons clairement indiqué que protéger nos forces et les forces de nos alliés et partenaires alors qu’ils se retirent eux aussi est une priorité, c’est une priorité principale », a déclaré mercredi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Cette semaine, deux autres bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress de l’US Air Force sont arrivés à la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, portant à six le nombre total de B-52 en attente pour répondre à une attaque des talibans.

WASHINGTON – Le Pentagone a intensifié ses moyens militaires au Moyen-Orient alors que les forces de la coalition américaine et de l’OTAN entament la tâche colossale de se retirer d’Afghanistan.

« Le président a décidé de mettre fin à l’implication de l’Amérique dans notre plus longue guerre et c’est exactement ce que nous allons faire. Et jusqu’à présent, moins d’une semaine après, le retrait se déroule comme prévu », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin à la presse. le Pentagone jeudi.

«Notre objectif est de nous assurer que nous pouvons rétrograder nos ressources, nos troupes, nos alliés de manière sûre, ordonnée et responsable», a déclaré Austin, ajoutant qu’à l’avenir, le ministère de la Défense, espérant bénéficier du soutien du Congrès, prévoit de fournir des aide aux forces afghanes.

La semaine dernière, la Maison Blanche a confirmé que les troupes américaines avaient entamé le processus de retrait d’Afghanistan et que le Pentagone avait déployé de manière proactive des troupes supplémentaires et du matériel militaire pour protéger les forces dans la région.

« Les adversaires potentiels doivent savoir que s’ils nous attaquent lors de notre retrait, nous nous défendrons, [and] nos partenaires, avec tous les outils à notre disposition », a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, aux journalistes voyageant sur Air Force One.

« Bien que ces actions se traduiront initialement par une augmentation des niveaux de forces, nous restons déterminés à faire sortir tout le personnel militaire américain d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021 », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’administration Biden était déterminée à une sortie « sûre et responsable ». du pays déchiré par la guerre.