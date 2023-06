Les États-Unis envoient plus d’avions de combat au Moyen-Orient – ​​Pentagone

Des responsables américains ont annoncé le déploiement de F-22, citant des opérations aériennes russes « provocatrices »

L’armée américaine a envoyé des avions de chasse supplémentaires au Moyen-Orient en réponse à « de plus en plus dangereux » l’activité des avions russes dans la région, y compris plusieurs incidents en Syrie.

Des F-22 Raptors du 94e Escadron de chasse ont été déployés depuis la base aérienne de Langley en Virginie, selon le Central Command (CENTCOM), qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans certaines parties de l’Afrique.

La décision faisait partie d’un « une démonstration à multiples facettes du soutien et des capacités des États-Unis à la suite d’un comportement de plus en plus dangereux et non professionnel des avions russes », CENTCOM a déclaré mercredi dans un communiqué de presse.

Des responsables du Pentagone ont accusé Moscou de vols imprudents au-dessus de bases américaines en Syrie ces dernières semaines, le chef du CENTCOM, le général Erik Kurilla, affirmant qu’il y avait eu un « pic important » dans « provocant » actions depuis mars.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal en avril, le général de corps d’armée Alexus Grynkewich a averti que la montée des tensions pourrait conduire à une « erreur de calcul » parmi les pilotes russes et américains opérant en Syrie, indiquant qu’il y a eu 60 incidents distincts entre mars et avril seulement.

Moscou a également accusé Washington de comportement non professionnel en Syrie. Le mois dernier, le contre-amiral Oleg Gurinov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie, a déclaré que les avions de combat américains continuaient de commettre « violations flagrantes » des protocoles de déconfliction en place.

« Les pilotes de l’US Air Force continuent d’activer les systèmes d’armes lorsqu’ils s’approchent dans les airs avec des avions des forces aérospatiales russes effectuant des vols prévus dans l’est de la Syrie », a ajouté le fonctionnaire.

Les États-Unis maintiennent actuellement environ 900 soldats au sol en Syrie et exploitent un réseau de bases aériennes dans la région. Le déploiement du nouvel avion intervient également après que CENTCOM a déclaré qu’il renforcerait les États-Unis « position de défense » au Moyen-Orient avec des moyens navals supplémentaires, s’engageant à mener à bien « patrouilles renforcées » dans le golfe Persique en réponse à « déstabilisant » actions de Téhéran.