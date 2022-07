Les États-Unis envoient plus d’artillerie ; L’Ukraine fonce sur des cibles russes

La campagne de frappe de l’Ukraine a mis à rude épreuve une armée russe qui a déjà subi au moins 15 000 morts militaires depuis l’invasion de l’Ukraine en février, et qui subit des centaines de morts et de blessés chaque jour, selon les estimations occidentales. Parmi ces pertes au combat figurent des milliers de lieutenants et de capitaines, des centaines de colonels et “de nombreux” généraux, a déclaré un haut responsable de la défense américaine, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le Pentagone.