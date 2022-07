Les États-Unis envoient plus d’armes à l’Ukraine

Le dernier package comprend 270 millions de dollars de drones, de munitions et d’artillerie de roquettes HIMARS

La Maison Blanche a annoncé vendredi 270 millions de dollars supplémentaires en dollars américains “aide à la sécurité” à l’Ukraine. Le dernier lot de fournitures comprendra quatre lance-roquettes d’artillerie HIMARS, une grande quantité de munitions, ainsi que des centaines de drones suicides “Phoenix Ghost”, a rapporté AP citant le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

En plus de quatre autres systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et d’un nombre indéterminé de roquettes GLMRS, le programme d’aide comprend jusqu’à 580 drones et 36 000 cartouches d’artillerie pour les obusiers tractés M777 déjà fournis à Kiev par le Pentagone.

Président Joe Biden “Il a été clair que nous continuerons à soutenir le gouvernement ukrainien et son peuple aussi longtemps qu’il le faudra”, Kirby a déclaré à AP. Biden est actuellement traité pour Covid-19 et isolé à la Maison Blanche.

Avec ce dernier lot d’armes et d’équipements, l’administration Biden aura dépensé un total de 8,2 milliards de dollars pour armer l’Ukraine. Les fonds sont tirés du paquet de 40 milliards de dollars approuvé par le Congrès en mai.

Les États-Unis ont déjà envoyé à l’Ukraine environ 120 des drones, qui avaient été “rapidement développé par l’armée de l’air en réponse spécifiquement aux exigences ukrainiennes”, a déclaré le Pentagone en avril. La décision d’en envoyer davantage fait suite aux affirmations du conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, selon lesquelles l’Iran se préparait à vendre “plusieurs centaines” attaquer des drones en Russie. Malgré les spéculations effrénées dans les médias, aucune preuve d’un tel accord ne s’est matérialisée depuis.

Selon Kirby, les troupes ukrainiennes ont utilisé la douzaine de lanceurs HIMARS et de drones Phoenix Ghost précédemment fournis pour tenir le coup. “plus grand et plus lourdement équipé” troupes russes.

Quatre lanceurs HIMARS et un véhicule de transport de munitions ont été détruits par des tirs de missiles de précision entre le 5 et le 20 juillet, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense.

Plus tôt cette semaine, trois drones suicides ont visé la centrale nucléaire de Zaporozhye à Energodar, endommageant le complexe. Il n’était pas clair s’il s’agissait de Phoenix Ghosts ou d’un autre modèle de l’arsenal ukrainien, comme les Switchblades fabriqués aux États-Unis. La plus grande centrale nucléaire d’Europe se trouve sur un territoire contrôlé par les forces russes.

Les responsables militaires et du renseignement américains continuent d’insister sur le fait que la Russie ne fait pas beaucoup de progrès dans le Donbass et subit de lourdes pertes en raison des armes fournies à l’Ukraine par l’Occident. Cependant, les groupes de réflexion militaires américains et britanniques ont récemment exprimé leurs inquiétudes quant à la diversité des systèmes d’armes envoyés en Ukraine par les divers alliés de l’OTAN.

Washington soutient que les États-Unis ne sont pas partie au conflit car aucune troupe américaine n’a mis les pieds en Ukraine, mais ils ont ouvertement fourni à Kiev des armes, des munitions, des renseignements et même des données de ciblage par satellite.