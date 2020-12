Les États-Unis ont annoncé lundi l’arrivée du sous-marin nucléaire USS Georgia dans le golfe Persique, une évolution notable dans une région où la tension est à la hausse.

Aucun de ces types de sous-marins, équipés de missiles Tomahawk, n’a voyagé dans le golfe Persique en huit ans, ce qui en fait un mouvement de navire important.

L’USS Georgia est un sous-marin à missiles guidés de classe Ohio, l’un des quatre seulement de la flotte de la marine. Selon The Drive, l’USS Georgia, équipé de jusqu’à 154 missiles Tomahawk, était flanqué de deux croiseurs de classe Ticonderoga alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz, l’une des voies navigables les plus importantes pour le commerce au monde.

Les photos ont également révélé un abri en cale sèche monté derrière la voile de la Géorgie. Le quai est principalement utilisé pour déployer des phoques sous l’eau.

La divulgation du mouvement était probablement une démonstration de force envers l’Iran, situé dans le golfe Persique.

L’USS Georgia était en déplacement dans le golfe Persique lundi, a annoncé la marine dans une rare divulgation d’un mouvement de navire.

L’USS Georgia a été vue lundi parcourant le détroit d’Ormuz, flanqué de deux navires de classe Ticonderoga

L’USS Georgia se rendait dans le golfe Persique, où il serait le premier sous-marin à missiles guidés en huit ans

«L’USS Georgia soutient les opérations de sécurité maritime de routine dans la région», a déclaré le commandant de la marine Rebecca Rebarich.

«La présence de la Géorgie dans la zone d’opérations de la 5e flotte américaine (AOO) démontre la capacité de l’US Navy à naviguer et à opérer là où le droit international le permet», a-t-elle poursuivi.

« En tant que force de manœuvre intrinsèquement flexible, capable de soutenir des opérations de routine et d’urgence, la présence de la Géorgie démontre l’engagement des États-Unis envers les partenaires régionaux et la sécurité maritime avec un éventail complet de capacités pour rester prêt à se défendre contre toute menace à tout moment. »

L’USS Georgia est équipé de jusqu’à 154 missiles Tomahawk, qui peuvent être tirés sur une cible terrestre à 1000 miles de distance

Jusqu’à 60 membres des forces spéciales peuvent également être sur l’USS Georgia à tout moment pour la surveillance et les attaques stratégiques

L’USS Georgia a été envoyé dans le golfe Persique par la marine pour faire face aux tensions croissantes avec l’Iran au Moyen-Orient

Les missiles de croisière Tomahawk contenus par l’USS Georgia – dont il peut y en avoir jusqu’à 154 – peuvent atteindre environ 1 000 milles dans n’importe quelle direction lorsqu’ils sont lancés, créant une large gamme de cibles pour le sous-marin.

Le navire peut également accueillir jusqu’à 66 membres des forces d’opérations spéciales.

La Géorgie peut être utilisée pour mener des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance le long de la côte iranienne ainsi que dans tout le golfe Persique tout en restant à l’abri des adversaires.

Le cas échéant, la Géorgie pourrait utiliser ses Tomahawks pour frapper l’Iran ou ses mandataires tout en restant cachée sous la surface de l’eau. Selon le Drive, toute cible avec un cercle de 1000 miles autour du bateau serait à portée de ses missiles.

La cale sèche pourrait également lancer des équipes d’opérations spéciales pour mener des raids ou recueillir des renseignements.

Dimanche soir, huit roquettes ont été tirées vers l’ambassade américaine à Bagdad, en Irak, selon The Hill, que les États-Unis attribuent aux milices soutenues par l’Iran.

« Alors que l’Irak est aux prises avec le COVID-19 et une crise économique de plus en plus grave, les milices soutenues par l’Iran sont le plus sérieux obstacle pour aider l’Irak à retrouver la paix et la prospérité », a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo.

«Les mêmes milices ciblant les installations diplomatiques volent massivement les ressources de l’État irakien, attaquent des manifestants et des militants pacifiques et se livrent à des violences sectaires.

Plusieurs roquettes ont été lancées avec le soutien présumé de l’Iran dimanche soir. Sur la photo: un bombardement iranien de janvier

Le 3 janvier marque le premier anniversaire de l’assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis

Sur la photo: le président iranien Hassan Rohani s’exprimant lors d’une conférence de presse à Téhéran la semaine dernière

L’Iran a nié toute responsabilité dans les lancements de roquettes, qui ont blessé un civil et une troupe irakienne.

Les craintes de nouvelles tensions avec l’Iran ont récemment augmenté en raison d’un assassinat important et d’un anniversaire à venir.

En novembre, le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné, ce que le pays a imputé à Israël. On croyait que Fakhrizadeh était le chef du problème nucléaire militaire nucléaire de l’Iran.

Le 3 janvier, quant à lui, marque le premier anniversaire de la frappe de drones américains qui a tué le général iranien Qassem Soleimani. une mort que l’Iran a juré de venger.

L’USS Georgia a été lancé en novembre 1982 et mis en service en février 1984. Il a obtenu sa désignation de sous-marin lance-missiles de croisière en 2004.

The Drive rapporte que l’USS Michigan, un autre sous-marin de missiles de croisière, a été utilisé de la même manière que l’USS Georgia en 2017 lorsqu’il a été envoyé dans un port de Corée du Sud alors que les États-Unis et la Corée du Nord augmentaient les tensions.