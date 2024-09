Les États-Unis envoient des soldats en Alaska alors que l’activité militaire russe s’intensifie dans la région

ANCHORAGE, Alaska — L’armée américaine a déplacé plus de 100 soldats ainsi que des lance-roquettes mobiles vers une île désolée de la chaîne des Aléoutiennes, dans l’ouest de l’Alaska, dans un contexte d’augmentation récente du nombre d’avions et de navires militaires russes s’approchant du territoire américain.

Huit avions militaires russes et quatre navires de la marine, dont deux sous-marins, se sont approchés de l’Alaska la semaine dernière alors que la Russie et la Chine ont mené des exercices militaires conjointsAucun des avions n’a violé l’espace aérien américain et un porte-parole du Pentagone a déclaré mardi qu’il n’y avait aucune raison de s’alarmer.

« Ce n’est pas la première fois que nous voyons les Russes et les Chinois voler dans les environs, et c’est quelque chose que nous surveillons évidemment de près, et c’est aussi quelque chose auquel nous sommes prêts à réagir », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le major-général Pat Ryder, lors d’une conférence de presse mardi.

Dans le cadre d’une « opération de projection de force », l’armée a envoyé le 12 septembre des soldats sur l’île de Shemya, à environ 1 930 kilomètres au sud-ouest d’Anchorage, où l’armée de l’air américaine maintient une base aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats ont emporté avec eux deux systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS.

Le sénateur américain Dan Sullivan, républicain de l’Alaska, a également déclaré que l’armée américaine avait déployé un destroyer lance-missiles et un navire des garde-côtes dans la région occidentale de l’Alaska alors que la Russie et la Chine ont commencé les exercices militaires « Ocean-24 » dans les océans Pacifique et Arctique le 10 septembre.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a déclaré avoir détecté et suivi des avions militaires russes opérant au large de l’Alaska pendant quatre jours. Deux avions ont été détectés les 11, 13, 14 et 15 septembre.

Sullivan a appelé à une présence militaire plus importante dans les îles Aléoutiennes tout en préconisant que les États-Unis répondent avec force au président russe Vladimir Poutine et au président chinois Xi Jinping.

« Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à des exercices aériens et navals conjoints russo-chinois au large de nos côtes et à un Un ballon espion chinois flotte « Nous sommes confrontés à des menaces contre nos communautés », a déclaré Sullivan dans un communiqué mardi. « Ces incidents de plus en plus nombreux démontrent le rôle crucial que joue l’Arctique dans la compétition entre les États-Unis, la Russie et la Chine. »

Selon Sullivan, la marine américaine devrait rouvrir sa base d’Adak, située dans les îles Aléoutiennes. La base aéronavale d’Adak a été fermée en 1997.

Les journalistes de l’Associated Press Tara Copp et Lolita Baldor ont contribué depuis Washington, DC