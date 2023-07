Les États-Unis envoient des bombardiers à capacité nucléaire dans la péninsule coréenne alors que la Corée du Nord s’efforce d’étendre son arsenal nucléaire

Les États-Unis ont envoyé vendredi des bombardiers à capacité nucléaire dans la péninsule coréenne lors de leur dernière démonstration de force contre la Corée du Nord, quelques jours après que le Nord a organisé des rassemblements anti-américains massifs dans sa capitale.

Les bombardiers B-52 à longue portée ont participé à des exercices aériens conjoints avec d’autres avions de combat américains et sud-coréens au-dessus de la péninsule, a indiqué le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. Le survol des bombardiers est le dernier d’une série de déploiements temporaires américains d’actifs stratégiques en Corée du Sud en réponse aux efforts de la Corée du Nord pour étendre son arsenal nucléaire.

Il y a deux semaines, les États-Unis ont déployé un sous-marin à propulsion nucléaire capable de transporter environ 150 missiles Tomahawk dans les eaux sud-coréennes pour la première fois en six ans. L’arrivée de l’USS Michigan est intervenue un jour après que la Corée du Nord a repris les essais de missiles pour protester contre les précédents exercices américano-sud-coréens qu’elle considère comme une répétition d’invasion.

UN SOUS-MARIN NUCLÉAIRE AMÉRICAIN ARRIVE EN CORÉE DU SUD UN JOUR APRÈS QUE LA CORÉE DU NORD REPREND LES ESSAIS DE MISSILE

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le déploiement des bombardiers B-52 avait renforcé la visibilité des actifs stratégiques américains dans la péninsule. Il a déclaré que les alliés ont démontré leur ferme détermination à renforcer les postures de défense combinées et poursuivront les exercices conjoints impliquant des bombardiers stratégiques américains.

Dimanche, plus de 120 000 Nord-Coréens ont participé à des rassemblements de masse à Pyongyang pour marquer le 73e anniversaire du début de la guerre de Corée. Au cours des rassemblements, des responsables et des habitants ont prononcé des discours jurant une « vengeance impitoyable » contre les États-Unis au cours de la guerre tout en accusant les États-Unis de comploter une invasion de la Corée du Nord.

La guerre de Corée s’est terminée par un armistice, et non par un traité de paix, laissant la péninsule dans un état technique de guerre. Les États-Unis stationnent environ 28 000 soldats en Corée du Sud comme moyen de dissuasion contre une éventuelle agression de la Corée du Nord.

Depuis ses lancements le 15 juin de deux missiles balistiques à courte portée, la Corée du Nord n’a effectué aucun autre test public d’armes. Mais le déploiement des bombardiers américains pourrait l’inciter à lancer à nouveau des armes en signe de protestation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’amélioration de la « visibilité régulière des actifs stratégiques américains » dans la péninsule coréenne faisait partie des accords conclus entre le président américain Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors de leur sommet à Washington en avril. Biden a déclaré à l’époque que toute attaque nucléaire nord-coréenne contre les États-Unis ou ses alliés « entraînerait la fin de tout régime » prenant une telle mesure.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais de missiles dans le but d’élargir son arsenal de missiles à capacité nucléaire ciblant le continent américain et la Corée du Sud. Les alliés ont répondu en élargissant leurs exercices militaires.

Fin mai, le lancement nord-coréen d’une fusée transportant son premier satellite espion s’est soldé par un échec, la fusée plongeant dans les eaux peu après le décollage. La Corée du Nord a depuis déclaré à plusieurs reprises qu’elle tenterait un deuxième lancement, affirmant qu’il était crucial de construire un système de surveillance basé dans l’espace pour faire face à ce qu’elle appelle l’hostilité américaine.