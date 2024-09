Les États-Unis envoient davantage de troupes pour faire face aux frappes israéliennes au Liban — RT World News

Pendant ce temps, l’armée israélienne se prépare aux « prochaines phases » de son opération militaire contre le Hezbollah.

Les États-Unis déploient une « petit nombre » de troupes supplémentaires au Moyen-Orient après qu’Israël a lancé une opération militaire à grande échelle contre le Liban, décrite comme la plus meurtrière depuis la guerre israélo-Hezbollah de 2006.

Le porte-parole du Pentagone, le général de division Pat Ryder, a annoncé cette décision lundi, mais a refusé de fournir plus de détails sur le nombre ou la mission des troupes américaines.

« Compte tenu de la tension accrue au Moyen-Orient et par mesure de précaution, nous envoyons un petit nombre de militaires américains supplémentaires pour renforcer nos forces déjà présentes dans la région », Ryder a déclaré. « Mais pour des raisons de sécurité opérationnelle, je ne ferai aucun commentaire ni ne fournirai de détails. »

Les États-Unis disposent actuellement d’environ 40 000 soldats stationnés au Moyen-Orient, ainsi que de plusieurs navires de guerre et porte-avions de la marine, dont l’USS Harry S. Truman et l’USS Abraham Lincoln. Ces moyens sont stratégiquement positionnés sur plusieurs sites afin de mieux répondre à toute attaque potentielle contre Israël et les intérêts américains dans la région.

Des mois de tensions entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés la semaine dernière lorsque des milliers de téléavertisseurs et d’autres appareils de communication utilisés par le Hezbollah ont explosé simultanément, tuant au moins 37 personnes et en blessant environ 3 000, dont des enfants. Vendredi, des avions de chasse israéliens ont bombardé Beyrouth, tuant Ibrahim Aqil, un haut commandant du Hezbollah. Le Hezbollah a riposté en lançant des dizaines de roquettes sur Israël et en annonçant une attaque contre la ville. « Une bataille de jugement ouverte » le dimanche.















Israël a lancé lundi une opération militaire de grande envergure contre le Hezbollah, baptisée « Flèches du Nord » dans lequel l’armée israélienne affirme avoir frappé « Environ 1 600 cibles terroristes du Hezbollah » dans plusieurs séries de frappes dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa.

« Nous frappons des cibles et nous préparons les prochaines phases, que je détaillerai sous peu », Le chef d’état-major général israélien, Herzi Halevi, l’a annoncé lundi. « Nous ciblons essentiellement les infrastructures de combat que le Hezbollah construit depuis 20 ans. C’est très important. »

À la fin de la journée, les frappes israéliennes avaient tué au moins 492 personnes – dont 35 enfants et 58 femmes – et blessé 1 645 personnes, selon le dernier bilan du ministère libanais de la Santé.















Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a eu plusieurs appels avec son homologue israélien, Yoav Gallant, au cours du week-end, tandis que l’ambassade américaine au Liban a averti les citoyens américains de quitter le pays.

En attendant, les États-Unis cherchent une solution politique. « rampe de sortie » Israël et le Hezbollah doivent réduire les tensions et empêcher une guerre totale, a déclaré lundi un haut responsable anonyme du Département d’État à plusieurs médias. Les États-Unis discuteraient de leur « des idées concrètes » pour rétablir la paix avec les alliés et les partenaires en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies.