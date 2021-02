Les États-Unis ont envoyé l’USS «John S. McCain» au-delà des îles contrôlées par la Chine dans la mer de Chine méridionale en guise de démonstration de force lors de la première mission menée depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

La marine américaine a annoncé la mission dans un communiqué, affirmant que l’USS ‘John S. McCain’ affirmait «Les droits et libertés de navigation à proximité des îles Parcel, conformément au droit international.»

Le navire de guerre avait mené des opérations dans la région, après avoir traversé jeudi le détroit de Taiwan, une zone qui divise la Chine continentale et Taiwan.

L’administration Biden a indiqué que d’autres missions auraient lieu, déclarant que l’armée américaine «Voler, naviguer et opérer partout où le droit international le permet».

Aussi sur rt.com La Chine est prête à « répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment » alors que le navire de guerre américain traverse le détroit de Taiwan

Pékin a critiqué l’Amérique «Menaces et provocations» dans une déclaration de Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Wang a déclaré: «La Chine continuera à maintenir un niveau d’alerte élevé à tout moment, à répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment et à défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.»

La Chine a exhorté l’administration Biden à «Jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité régionales.»

La mer de Chine méridionale fait l’objet d’un différend en cours entre l’Occident et Pékin, alors que la Chine sécurise le territoire et construit des installations militaires sur des terres artificielles, ce que des pays, comme les États-Unis, ont prétendu être illégal. La Chine fait valoir qu’elle a le droit de contrôler cette zone, car elle a des droits territoriaux remontant à des centaines d’années.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!