Les États-Unis envoient à l’Ukraine un autre paquet d’armes de 400 millions de dollars, portant le total à plus de 19 milliards de dollars

Le Pentagone a annoncé jeudi un autre paquet d’armes de 400 millions de dollars pour l’Ukraine alors que la Russie intensifie ses attaques contre des infrastructures critiques à l’approche de l’hiver.

La nouvelle aide comprend quatre systèmes de défense aérienne Avenger, des missiles pour les systèmes de défense aérienne HAWK, des munitions pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, des cartouches d’artillerie et des centaines de lance-grenades.

Cela survient une semaine après que le Pentagone a annoncé un paquet séparé de 400 millions de dollars, portant l’aide totale que l’administration Biden a envoyée à l’Ukraine à plus de 19 milliards de dollars.

“Lorsque j’étais à Kyiv la semaine dernière, j’ai eu la chance de consulter directement le président Zelenskyy et son équipe sur le terrain sur ce dont l’Ukraine a besoin pour être dans la position la plus solide possible sur le champ de bataille”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. une conférence de presse jeudi.

“Cette défense aérienne accrue sera essentielle pour l’Ukraine alors que la Russie continue d’utiliser des missiles de croisière et des drones iraniens pour attaquer des infrastructures civiles critiques.”

LES TROUPES IRANIENNES EN CRIMÉE ENTRAÎNENT DES RUSSES AUX FRAPPES DE DRONE CONTRE L’UKRAINE, DIT LA MAISON BLANCHE

Zelenskyy a remercié les États-Unis pour le dernier paquet d’armes jeudi.

“Ensemble, nous construisons un bouclier aérien pour protéger [Ukrainian] civils », a tweeté Zelenskyy. « Nous rapprochons la victoire sur l’agresseur !

L’annonce intervient également alors que certains États continuent de compiler les votes des élections de mi-mandat de mardi, les républicains se rapprochant probablement d’une majorité à la Chambre.

Le représentant Kevin McCarthy, R-Californie, qui a annoncé cette semaine qu’il se présenterait à la présidence de la Chambre, a déclaré à Punchbowl News le mois dernier que les républicains ne “feraient pas un chèque en blanc pour l’Ukraine” si le GOP contrôlait la chambre basse. .