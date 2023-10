Les États-Unis envoient à l’Ukraine plus d’un million de cartouches saisies en Iran

Le commandement central américain a annoncé que plus d’un million de cartouches iraniennes saisies sur un navire l’année dernière sont désormais entre les mains de l’armée ukrainienne, dans le cadre d’un transfert qui, selon le procureur général Merrick Garland, contribuera à « la lutte du peuple contre un autre régime autoritaire ».

Le transfert d’environ 1,1 million de cartouches de 7,62 mm s’est déroulé lundi, selon le CENTCOM.

« Ces munitions ont été initialement saisies par les forces navales du Commandement central américain sur le boutre apatride MARWAN 1 en transit, le 9 décembre 2022 », indique le communiqué. « Les munitions étaient transférées du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran aux Houthis au Yémen, en violation de la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Garland a déclaré dans un communiqué : « Avec ce transfert d’armes, les actions de confiscation du ministère de la Justice contre un régime autoritaire soutiennent désormais directement la lutte du peuple ukrainien contre un autre régime autoritaire.

SÉN. RAND PAUL DÉCLARE LA CRITIQUE DU FINANCEMENT UKRAINIEN EST UN « MOUVEMENT CROISSANT » À WASHINGTON

« Nous continuerons à utiliser toutes les autorités juridiques à notre disposition pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté, la démocratie et l’État de droit », a-t-il ajouté.

Le CENTCOM a également déclaré que les États-Unis « s’engagent à travailler avec nos alliés et partenaires pour contrer le flux de l’aide meurtrière iranienne dans la région par tous les moyens légaux, y compris les sanctions américaines et onusiennes et les interdictions ».

Ce transfert intervient alors que le sénateur Rand Paul, républicain du Kentucky, affirme qu’il existe un « mouvement croissant » au sein du parti républicain visant à réduire le financement supplémentaire de l’Ukraine.

« Nous avons des problèmes pour financer la sécurité sociale, nous avons des problèmes pour financer Medicare, Medicaid, tout ce qui a déjà été promis à notre peuple, nous avons du mal à le financer, et nous n’avons tout simplement pas d’argent supplémentaire pour l’envoyer dans un autre pays. » Paul a déclaré à Fox News Digital dans une interview cette semaine.

LES SIRÈNES D’EXERCICES D’URGENCE SONNENT À TRAVERS LA RUSSIE APRÈS DES ATTAQUES DE DRONES UKRAINIENS

Les États-Unis ont envoyé plus de 100 milliards de dollars de l’argent des contribuables en Ukraine depuis le début de la guerre, selon la Maison Blanche.

Une récente note stratégique du Département d’État américain détaillant les principales priorités pour l’Ukraine montre également que l’administration Biden est préoccupée par la prétendue corruption dans ce pays d’Europe de l’Est, mais soutient toujours la poursuite de l’aide à la région.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le document réitère le soutien américain à l’Ukraine avec « une assistance militaire et sécuritaire continue », mais ajoute : « Une stratégie claire et transparente visant à désoligarchir l’économie et à assurer la prospérité pour tous est au cœur de ces réformes. »

Jamie Joseph de Fox News a contribué à ce rapport.