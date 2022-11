Les États-Unis envoient à l’Ukraine 400 millions de dollars d’armes, de munitions et de générateurs

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis envoient 400 millions de dollars supplémentaires d’armes, de munitions et de générateurs à l’Ukraine, a annoncé mercredi la Maison Blanche, et retirent l’équipement de leurs propres stocks pour obtenir le soutien à Kyiv le plus rapidement possible alors que la Russie continue de cibler les sources d’énergie de l’Ukraine et l’hiver s’installe.

Y compris la dernière aide, les États-Unis ont engagé plus de 19 milliards de dollars d’armes et d’autres équipements à l’Ukraine depuis l’attaque de la Russie le 24 février. Le nouveau programme d’aide sera fourni par le biais de l’autorité présidentielle de retrait, qui permet au Pentagone de prendre des armes de son posséder des stocks et les expédier rapidement en Ukraine.

La poussée continue des armes vers Kyiv soulève des questions sur la durée pendant laquelle les États-Unis et les pays partenaires peuvent continuer à soutenir le combat sans affecter la préparation militaire. De nombreux pays européens ont déjà exprimé qu’ils avaient avancé tout l’excédent qu’ils pouvaient se permettre d’envoyer.

La semaine dernière, le principal acheteur d’armes du Pentagone, Bill LaPlante, s’est rendu à Bruxelles pour rencontrer 45 pays partenaires afin de discuter de certaines des principales priorités de l’Ukraine, notamment davantage de systèmes de défense aérienne et d’armes à longue portée. Ils ont discuté de la coordination des efforts pour maintenir le flux d’armes en identifiant les capacités de leurs bases industrielles de défense individuelles ainsi que la chaîne d’approvisionnement et les contraintes de production auxquelles elles sont confrontées, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Le flux d’armes survient alors que les administrations Biden cherchent à faire passer 37 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine lors de la session post-électorale du Congrès, avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre en janvier. Certains membres républicains, dont le représentant potentiel du président Kevin McCarthy, R-Californie, ont remis en question le montant d’argent dépensé pour l’Ukraine.

___

Suivez la couverture de l’AP sur la guerre de la Russie en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

Tara Copp, l’Associated Press