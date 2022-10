Les États-Unis envoient 725 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden enverra à l’Ukraine un nouveau paquet d’armes et d’autres aides militaires de 725 millions de dollars, a annoncé vendredi la Maison Blanche, alors que les États-Unis ont ajouté à une vague d’annonces d’aide d’alliés européens cette semaine.

L’annonce fait suite à des réunions à l’OTAN, où les dirigeants de la défense d’Europe et du monde entier ont promis des armes et des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine alors que la Russie intensifiait son bombardement de Kyiv et d’autres régions.

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait pas de nouvelles armes majeures dans le paquet américain. Au lieu de cela, l’aide américaine vise en grande partie à réapprovisionner des milliers de cartouches pour les systèmes d’armes que l’Ukraine a utilisés avec succès dans sa contre-offensive contre la Russie, alors que la guerre s’étend dans son huitième mois.

Le nouveau package comprend des obus pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, une arme essentielle qui a amélioré la capacité de l’Ukraine à frapper les dépôts de munitions, les ponts et d’autres cibles clés qui érodent la capacité de la Russie à réapprovisionner les troupes. Les États-Unis ont déjà envoyé 20 HIMARS en Ukraine et ont promis 18 autres qui seraient livrés dans les années à venir.

L’annonce de l’aide couronne une série d’engagements des alliés cette semaine. L’un après l’autre au cours des deux derniers jours, les pays, grands et petits, ont détaillé de nouvelles contributions au combat de l’Ukraine, soulignant les craintes persistantes des nations européennes d’être la prochaine cible de Moscou.

“Les dernières attaques de la Russie n’ont fait qu’approfondir la détermination du peuple ukrainien et d’autres pays unis de bonne volonté de toutes les régions de la Terre”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d’une réunion des dirigeants de la défense cette semaine. “Notre détermination et la constance de notre objectif n’ont été que renforcées.”

Un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes du Pentagone que les besoins immédiats de l’Ukraine continuaient d’être des défenses aériennes supplémentaires. Le responsable a déclaré que, par exemple, la Russie a tiré plus de 80 missiles sur des cibles ukrainiennes au cours d’une récente période de 24 heures, et les défenses aériennes ukrainiennes ont pu en intercepter environ la moitié.

Le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’évaluation américaine de la guerre, a déclaré que les interceptions utilisent beaucoup de munitions car ses Ukrainiens probables ont tiré plus d’un coup sur chaque missile entrant.

Le gouvernement britannique a déclaré la semaine dernière qu’il fournirait des missiles pour les systèmes anti-aériens avancés de la NASAM que le Pentagone prévoit d’envoyer en Ukraine. La Grande-Bretagne envoie également des centaines de drones et 18 obusiers d’artillerie. L’Allemagne a envoyé le premier des quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T promis, la France a promis plus d’artillerie, de systèmes anti-aériens et de missiles, les Pays-Bas ont annoncé qu’ils enverraient des missiles et le Canada prévoit d’envoyer du matériel d’hiver, des caméras de drones et des communications par satellite.

La Russie a intensifié ses attaques, frappant la région de Kyiv avec des drones kamikazes et tirant des missiles ailleurs sur des cibles civiles, notamment un hôpital, un jardin d’enfants et d’autres bâtiments dans la ville de Nikopol, de l’autre côté de la rivière depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Les frappes ont été décrites comme une revanche russe pour le bombardement d’un pont stratégique reliant la Russie à la Crimée annexée. Les faucons de guerre du Kremlin ont exhorté Poutine à intensifier encore plus la campagne de bombardements pour punir l’Ukraine pour l’attentat au camion piégé de samedi sur le pont historique de Kertch. L’Ukraine n’a pas revendiqué l’attentat.

La recrudescence des attaques russes représente également un effort urgent de Moscou pour reprendre pied alors que la contre-offensive féroce de l’Ukraine a repris des villes et des territoires que la Russie avait envahis au début de la guerre.

Depuis le début de la guerre le 24 février, les États-Unis ont engagé plus de 17,5 milliards de dollars en armes et autres équipements.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press