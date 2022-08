Les États-Unis envoient 550 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, y compris des munitions HIMARS

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les responsables américains ont annoncé que 550 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire seront envoyés à l’Ukraine, dont 75 000 cartouches de munitions d’artillerie de 155 mm et des munitions supplémentaires pour les systèmes de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS).

Quatre autres HIMARS, qui ont une portée plus longue et sont plus précis que les anciens systèmes de roquettes d’artillerie de l’ère soviétique, sont arrivés en Ukraine lundi matin.

“Nous nous sommes avérés être des opérateurs intelligents de cette arme”, a tweeté lundi matin le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov.

Les forces ukrainiennes ont utilisé le système d’armes pour détruire au moins 50 dépôts de munitions russes depuis juin, a déclaré Reznikov précédemment.

Fin juillet, les Ukrainiens ont utilisé HIMARS pour endommager le pont Antonovsky, un passage clé qui relie les forces russes dans la région occupée de Kherson à la péninsule de Crimée.

“[The Ukrainians are] passer beaucoup de temps à frapper des cibles comme l’approvisionnement en munitions, d’autres fournitures logistiques, le commandement et le contrôle”, a déclaré un haut responsable militaire américain lors d’un appel téléphonique avec des journalistes le mois dernier.

“Toutes ces choses ont un impact direct sur la capacité à mener des opérations en première ligne. Je dirais donc oui, bien qu’ils ne tirent pas sur les HIMARS en première ligne, ils ont un effet très, très important sur cela. .”

L’administration Biden a envoyé plus de 8 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie, notamment des missiles antichars Javelin, des missiles antiaériens Stinger, des drones et des milliers d’armes légères.

