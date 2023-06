Les États-Unis envoient 500 millions de dollars d’armes et d’aide militaire à l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a annoncé mardi qu’elle envoyait jusqu’à 500 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, dont plus de 50 véhicules lourdement blindés et une infusion de missiles pour les systèmes de défense aérienne, alors que les dirigeants ukrainiens et occidentaux tentent de régler l’impact de la brève insurrection du week-end en Russie.

L’aide vise à renforcer la contre-offensive de l’Ukraine, qui progresse lentement à ses débuts.

C’est la 41e fois depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 que les États-Unis fournissent des armes et du matériel militaires par le biais de l’autorité présidentielle de retrait. Le programme permet au Pentagone de prélever rapidement des articles de ses propres stocks et de les livrer en Ukraine.

Étant donné que les programmes d’aide sont généralement planifiés à l’avance et comprenaient récemment bon nombre des mêmes armes essentielles pour le front de bataille, le contenu n’a probablement pas été choisi en fonction de la rébellion du week-end par Yevgeny Prigozhin et le groupe de mercenaires Wagner qu’il contrôle. Il n’est pas clair si les forces ukrainiennes seront en mesure de profiter du désarroi dans les rangs russes, au lendemain de la révolte de courte durée.

Mais, les missiles et les véhicules lourds peuvent être utilisés alors que l’Ukraine tente de capitaliser sur ce qui a été une querelle croissante entre le chef du groupe Wagner et les chefs militaires russes, avec des questions frémissantes sur le nombre de forces de Prigozhin qui pourraient quitter le combat.

Les mercenaires ont quitté l’Ukraine pour s’emparer d’un quartier général militaire dans une ville du sud de la Russie et se sont déplacés sur des centaines de kilomètres vers Moscou avant de faire demi-tour après moins de 24 heures samedi.

Le Pentagone a déclaré dans un communiqué que les États-Unis enverraient 30 véhicules de combat Bradley et 25 des véhicules blindés Stryker en Ukraine, ainsi que des missiles pour le système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et les systèmes de défense aérienne Patriot. L’ensemble comprend des missiles Javelin et anti-rayonnement à grande vitesse (HARM), des munitions de démolition, du matériel de franchissement d’obstacles et une large gamme d’obus d’artillerie et d’autres munitions.

L’attachée de presse adjointe principale de la Maison Blanche, Olivia Dalton, a déclaré que le nouveau paquet « comprend des capacités clés » qui soutiendront les opérations de contre-offensive de l’Ukraine et renforceront ses défenses aériennes.

Selon le Pentagone, les États-Unis ont livré plus de 15 milliards de dollars d’armes et d’équipements à partir de leurs stocks à l’Ukraine depuis l’invasion russe, et ont engagé 6,2 milliards de dollars supplémentaires en fournitures qui n’ont pas encore été identifiées. Les plus de 6 milliards de dollars supplémentaires sont le résultat d’une erreur comptable, car les services militaires ont surestimé la valeur des armes qu’ils ont retirées des étagères et envoyées en Ukraine au cours de l’année écoulée.

Plus largement, les États-Unis ont également promis d’envoyer plus de 16,7 milliards de dollars de financement à plus long terme pour diverses armes, formations et autres équipements par le biais de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, et environ 2 milliards de dollars supplémentaires de financement militaire étranger.

Les États-Unis disposent d’au moins 1,2 milliard de dollars d’autorisation de prélèvement qui n’ont pas encore été engagés, mais qui expireront à la fin de cet exercice le 30 septembre. Les 1,9 milliard de dollars restants en fonds USAI n’expirent qu’à la fin du prochain exercice. , en septembre 2024.

L’écrivain d’Associated Press, Aamer Madhani, a contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press