Les États-Unis envoient 275 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis envoient une aide militaire supplémentaire de 275 millions de dollars à l’Ukraine, y compris de grandes quantités de munitions et de systèmes de haute technologie qui peuvent être utilisés pour détecter et contrer les drones dans sa guerre en cours avec la Russie, selon des responsables américains.

Le montant total de l’aide est inférieur à la plupart des paquets récents que les États-Unis ont livrés, et il intervient alors que de nombreux responsables militaires et experts prédisent une réduction des attaques pendant l’hiver. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Russie semble ralentir ses activités militaires pour se regrouper et lancer une nouvelle offensive lorsque le temps se réchauffe.

Les responsables ont déclaré que le dernier paquet d’aide comprend 80 000 cartouches pour obusiers et une quantité non divulguée de munitions pour le système de fusée d’artillerie à haute mobilité, connu sous le nom de HIMARS. Il comprend également des systèmes pour contrer les drones et les défenses aériennes, ainsi que plus de HUMVEES, de générateurs et d’autres équipements de combat. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter du programme d’aide avant sa diffusion publique, qui est attendue vendredi.

Les attaques de drones des deux côtés ont augmenté, rendant la détection des explosifs sans pilote critique pour les forces ukrainiennes. La Russie a acheté des centaines de drones d’attaque à l’Iran au cours de l’été, et des responsables ont déclaré cette semaine que Moscou envisageait de faire la même chose.

Les forces russes ont de plus en plus ciblé les infrastructures civiles de l’Ukraine, y compris les centrales électriques, laissant des milliers de personnes sans chauffage ni électricité à l’approche des mois d’hiver.

En outre, plusieurs attaques récentes de drones ont frappé deux bases aériennes stratégiques russes à plus de 500 kilomètres (300 miles) de la frontière ukrainienne au début de cette semaine. Moscou a blâmé l’Ukraine, qui n’a pas revendiqué la responsabilité.

En incluant la dernière aide, les États-Unis ont maintenant engagé plus de 19,3 milliards de dollars d’armes et d’autres équipements à l’Ukraine depuis l’attaque de la Russie le 24 février. L’aide sera fournie par le biais de l’autorité présidentielle de retrait, qui permet au Pentagone de prendre des armes de ses propres stocks. et expédiez-les rapidement en Ukraine.

