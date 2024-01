Les États-Unis envisageraient d’utiliser les armes comme moyen de pression pour forcer Israël à assouplir ses mesures, tandis que Bibi affirme que la guerre se déroule « mieux que beaucoup ne l’espéraient ».

Nouvelles





La Maison Blanche envisagerait d’utiliser ses ventes d’armes à Israël comme monnaie d’échange pour tenter de désamorcer le conflit à Gaza – tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme que la guerre se déroule « mieux que beaucoup ne l’espéraient ».

L’équipe du président Biden a récemment demandé aux responsables du Pentagone d’examiner les armes américaines supplémentaires demandées par Israël pour voir si elles pourraient être utilisées pour faire pression sur le pays juif afin qu’il réduise sa guerre contre la bande de Gaza palestinienne. NBC a rapporté Dimanche, citant trois responsables américains actuels et un ancien responsable américain.

La Maison Blanche a répondu plus tard dimanche en affirmant qu’il n’y avait eu aucun changement « dans notre politique ».

“Israël a le droit et l’obligation de se défendre contre la menace du Hamas, tout en respectant le droit international humanitaire et en protégeant les vies civiles, et nous restons déterminés à soutenir Israël dans sa lutte contre le Hamas”, a déclaré le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un communiqué. déclaration.

« Nous le faisons depuis le 7 octobre et nous continuerons de le faire. Il n’y a pas eu de changement dans notre politique », a ajouté le conseil, faisant référence au massacre en octobre de plus de 1 200 personnes, pour la plupart des civils, en Israël par le groupe terroriste palestinien Hamas, un massacre qui a déclenché la guerre.

Mais les sources de NBC affirment que l’administration Biden a envisagé de ralentir ou de suspendre les livraisons d’armes recherchées par Israël.

L’administration du président Biden aurait envisagé d’utiliser ses ventes d’armes à Israël comme levier pour réduire l’intensité de la guerre à Gaza. PA

Parmi les armes en jeu figurent celles utilisées pour des frappes aériennes de précision à Gaza. Ismaël Mohamad/UPI/Shutterstock

Parmi les armes figurent des obus d’artillerie de 155 mm et des munitions d’attaque directe conjointe, qui sont utilisées pour des frappes aériennes précises à Gaza, ont indiqué les sources.

L’idée de faire pression sur Israël avec des armes est venue alors que le nombre de morts à Gaza a dépassé les 26 000 vendredi, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de différence entre les civils et les terroristes.

Biden et d’autres responsables américains ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes quant au nombre élevé de morts parmi les civils – inquiétudes qui ont été ravivées après des informations faisant état de frappes aériennes israéliennes frappant un refuge de réfugiés à Khan Younis la semaine dernière.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a comparé la guerre contre le Hamas à la guerre menée par les États-Unis contre le groupe terroriste État islamique, soulignant qu’« il a fallu neuf mois aux États-Unis et à leurs alliés pour vaincre les forces radicales à Mossoul » en Irak. PA

La guerre entre Israël et le Hamas a duré près de quatre mois, les Forces de défense israéliennes ayant récemment réduit leurs forces terrestres après avoir pris le contrôle de la moitié de Gaza. AFP via Getty Images

De lourdes frappes aériennes continuent de s’abattre sur le sud de Gaza, où des centaines de milliers de civils ont fui. AFP via Getty Images

Biden a également subi des coups de sa base politique à cause de la guerre, car de nombreux démocrates ont critiqué la vente d’armes américaines à Israël dans le conflit.

Même Netanyahu a reconnu le fossé entre lui et Biden, mais le Premier ministre israélien a noté dimanche que l’objectif de guerre convenu reste le même.

« Nous sommes d’accord sur l’objectif de guerre consistant à détruire le Hamas », a déclaré Netanyahu au Wall Street Journal. “Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas eu de divergences d’opinions, mais nous avons travaillé pour les surmonter.”

Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, estime le nombre de morts à Gaza à plus de 26 000, mais il ne fait pas de distinction entre civils et terroristes. APAImages/Shutterstock

Les responsables américains ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes face aux frappes aériennes israéliennes qui frappent ou endommagent des abris civils. Xinhua/Shutterstock

Lorsqu’on lui a demandé comment se déroulait la guerre, il a répondu : « Mieux que beaucoup ne l’espéraient ».

Netanyahu a comparé la guerre contre le Hamas à la guerre menée par les États-Unis contre le groupe terroriste État islamique, soulignant qu’« il a fallu neuf mois aux États-Unis et à leurs alliés pour vaincre les forces radicales à Mossoul » en Irak.

« Mossoul est plus petite que Gaza et ne disposait pas d’infrastructures souterraines massives pour le terrorisme », a ajouté Netanyahu. “Nous en sommes maintenant au quatrième mois, mais nous avons eu des jours difficiles.”

Bien que les renseignements américains estiment que moins d’un tiers des forces du Hamas ont été tuées, et que de nombreuses cellules détruites réapparaissent une fois que Tsahal est parti, Netanyahu estime que la guerre progresse en faveur d’Israël.

Mais la suite reste floue, car l’Amérique privilégie une solution à deux États dans laquelle Gaza serait gouvernée par une Autorité palestinienne réformée, tandis que Netanyahu a laissé entendre que la paix resterait insaisissable à cause des Palestiniens.

“[My colleagues] comprenez que le problème est que les Palestiniens ne veulent pas la paix avec Israël mais la paix sans Israël », a-t-il affirmé. « Il y a eu une opposition persistante parmi les dirigeants palestiniens à l’existence même de l’État d’Israël. »

Alors qu’une fin à la guerre n’est pas en vue, les négociations sur la libération des plus de 130 otages à Gaza restent également en suspens.

Netanyahu a déclaré qu’un sommet à Paris pour discuter d’un éventuel accord de libération des otages et d’un cessez-le-feu temporaire avec le Hamas s’était terminé dimanche après-midi sans parvenir à un consensus.

« Il y a peu de temps, le sommet du renseignement en Europe s’est terminé avec la participation du chef du Mossad David Barnea, du chef du Shin Bet Ronan Bar et du colonel réserviste Nitzan Alon avec le chef de la CIA, le Premier ministre du Qatar et le ministre égyptien de l’Energie. renseignements », a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

« La réunion a été définie comme une réunion constructive. Il existe encore des divergences importantes sur lesquelles les parties continueront de discuter cette semaine lors de réunions mutuelles supplémentaires », a ajouté le bureau.

Alors que le Hamas et Israël semblent s’entendre sur une trêve temporaire pour échanger des otages contre des prisonniers palestiniens, l’État juif a rejeté à plusieurs reprises les demandes des groupes terroristes concernant la liberté de tous les prisonniers et la sortie d’Israël de Gaza.











