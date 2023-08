Les États-Unis envisagent une réponse armée aux saisies de navires iraniens – médias

Le Pentagone a envisagé un plan de déploiement de troupes sur des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz

Des responsables militaires américains auraient élaboré une proposition visant à placer des soldats armés sur des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz afin d’empêcher que les navires ne soient saisis ou harcelés par les forces iraniennes dans le plus important point d’étranglement pétrolier du monde.

Aucune décision finale n’a été prise sur le plan, qui est en cours de discussion entre les représentants du Pentagone et les alliés arabes de Washington dans la région du golfe Persique, a rapporté jeudi l’Associated Press, citant cinq responsables américains non identifiés. Si la proposition est approuvée, les troupes américaines n’assureraient la sécurité qu’à la demande des compagnies maritimes concernées.

Le « complexe » Le processus de déploiement des troupes de l’US Navy et du Marine Corps sur des pétroliers et d’autres navires du secteur privé nécessiterait probablement les approbations du pays où le navire porte le pavillon et de la nation où son propriétaire est enregistré. Et comme l’AP l’a noté, « Mettre des troupes américaines sur des navires commerciaux pourrait dissuader davantage l’Iran de saisir des navires – ou d’aggraver encore les tensions. » Le point de vente a qualifié le plan d ‘ »action sans précédent ».

En savoir plus Les États-Unis déploient des F-35 contre l’Iran

La proposition intervient au milieu des tensions croissantes entre Washington et Téhéran depuis que les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire iranien – officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) – en 2018. Les États-Unis ont accusé l’Iran de « actions déstabilisatrices » ces derniers mois, y compris la saisie de plusieurs navires de commerce. Le Pentagone a annoncé le mois dernier le déploiement d’avions de chasse et de ressources navales supplémentaires dans la région du golfe Persique en réponse à « événements alarmants ».

Les responsables iraniens ont accusé les États-Unis d’aggraver les tensions avec leurs déploiements militaires dans la région. Un amiral iranien a affirmé le mois dernier que plusieurs avions américains avaient tenté en vain d’empêcher ses forces de monter à bord d’un pétrolier soupçonné de contrebande. Certaines des saisies de navires iraniens ces dernières années sont intervenues en réponse aux interceptions américaines et britanniques de pétroliers transportant du pétrole iranien à des acheteurs étrangers.

Environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole, soit un tiers de toutes les expéditions de pétrole brut par voie maritime, passent par le détroit d’Ormuz, qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman et à la mer d’Oman.

Le vice-amiral de la marine américaine Brad Cooper a rencontré jeudi des responsables du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Les six nations du CCG comprennent l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman. Le bloc n’a fait aucune mention d’éventuels déploiements de troupes américaines dans sa déclaration sur la rencontre avec Cooper, affirmant seulement que les parties avaient discuté « renforcer la coopération CCG-États-Unis et travailler avec des partenaires internationaux et régionaux. »

EN SAVOIR PLUS: La marine américaine a aidé des trafiquants de carburant – Iran