Les États-Unis envisagent une libération conditionnelle de type ukrainien pour les migrants vénézuéliens

SAN DIEGO (AP) – L’administration Biden élabore des plans pour que les Vénézuéliens avec des sponsors financiers obtiennent une libération conditionnelle pour entrer aux États-Unis, de la même manière que les Ukrainiens ont été admis après l’invasion de la Russie, ont déclaré mardi des responsables américains.

Quatre responsables ont présenté les grandes lignes du plan pour faire face à une forte augmentation du nombre de Vénézuéliens arrivant à la frontière américaine avec le Mexique. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Les Vénézuéliens qui traversent illégalement la frontière par voie terrestre seraient immédiatement renvoyés au Mexique, ont déclaré deux responsables. Actuellement, le Mexique n’accepte que les migrants expulsés en vertu de l’autorité du titre 42 – une règle de l’ère pandémique qui refuse aux migrants le droit de demander l’asile et est conçue pour empêcher la propagation du COVID-19 – s’ils viennent du Guatemala, d’El Salvador ou du Honduras, en plus de Mexique.

Les Vénézuéliens éligibles à la libération conditionnelle entreraient aux États-Unis dans les aéroports, ont déclaré deux responsables, reflétant un programme introduit en avril qui permet aux Ukrainiens avec des sponsors financiers de rester jusqu’à deux ans.

Les responsables ont fortement insisté sur le fait que les discussions étaient fluides et que les plans pouvaient changer. Les plans ont été rapportés plus tôt mardi par CNN et le New York Times.

Alors que des questions majeures subsistent – ​​telles que combien seraient éligibles à la libération conditionnelle et où les Vénézuéliens monteraient à bord des avions – les discussions démontrent une inquiétude quant à ce qui est apparu comme un défi majeur pour les autorités aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale et un test d’un accord hémisphérique atteint en juin à Los Angeles pour que les pays qui accueillent des migrants affrontent ensemble les problèmes.

Le département de la sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi soir.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré qu’il publierait des détails lorsque les pourparlers seraient définitifs.

“Nous discutons d’une nouvelle approche qui inclut la migration du Mexique et des pays du nord de l’Amérique centrale, ainsi que d’Haïti, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua, de manière ordonnée et avec accès à des options d’emploi”, a déclaré le ministère dans un communiqué. .

Les Vénézuéliens ont récemment dépassé les Guatémaltèques et les Honduriens pour devenir la deuxième nationalité arrêtée à la frontière américaine après les Mexicains. En août, les Vénézuéliens ont été arrêtés 25 349 fois, en hausse de 43 % par rapport aux 17 652 en juillet et quatre fois les 6 301 rencontres en août 2021, signalant un changement démographique remarquablement soudain.

On estime que 6,8 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays depuis la chute de l’économie en 2014, principalement vers les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Mais la force relative de l’économie américaine depuis la pandémie de COVID-19 a poussé les migrants vénézuéliens à se tourner vers le nord. De plus, les relations tendues avec le gouvernement vénézuélien rendent extrêmement difficile de les renvoyer chez eux sous l’autorité du titre 42, encourageant d’autres à venir.

Le Mexique, sous la pression de l’administration Biden, a introduit des restrictions sur les voyages aériens pour limiter la migration vénézuélienne vers les États-Unis en janvier, mais beaucoup se sont ensuite déplacés vers une route terrestre dangereuse qui passe par le tristement célèbre Darien Gap au Panama.

Le plan en cours d’élaboration viserait à décourager les Vénézuéliens du périlleux voyage par voie terrestre et fonctionnerait comme une libération conditionnelle pour les Ukrainiens. L’administration s’est engagée à admettre jusqu’à 100 000 personnes fuyant l’invasion russe et en a déjà autorisé des dizaines de milliers, dont près de 17 000 en août.

“S’unir pour l’Ukraine”, comme on appelle le programme de libération conditionnelle, a effectivement mis fin à une pratique de courte durée consistant à se rendre au Mexique en tant que touristes et à se présenter aux postes frontaliers américains.

Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Lee et Colleen Long à Washington et Maria Verza à Mexico ont contribué à ce rapport.

Elliot Spagat, Associated Press