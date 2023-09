Les États-Unis envisagent une base militaire sur un territoire contesté – Venezuela — RT World News

Washington veut prendre le contrôle des ressources pétrolières dans la zone contestée de Guayana Esequiba, selon le ministre des Affaires étrangères de Caracas

Washington envisage d’établir une base militaire dans la région de Guayana Esequiba, disputée entre le Venezuela et la Guyane, a affirmé le ministre vénézuélien des Affaires étrangères.

Dans un discours prononcé samedi devant l’Assemblée générale de l’ONU, Yvan Gil a déclaré que les États-Unis se considéraient comme « le souverain » d’Amérique latine et intervient désormais dans le conflit territorial vieux de plus de 200 ans entre Caracas et Georgetown.

« Le gouvernement américain cherche à s’approprier nos ressources pétrolières en utilisant la société Exxon Mobil, qui a intégré dans ses rangs le gouvernement de Guyane », il a dit.

Guayana Esequiba est riche en pétrole et en gaz, notamment dans les zones offshore. Ces dernières années, l’exploration dans le territoire contesté a été dominée par un consortium dirigé par Exxon, qui a reçu une licence de forage de Georgetown. La semaine dernière, la Guyane a organisé un autre appel d’offres pour le pétrole offshore, recevant des candidatures d’Exxon Mobil, TotalEnergies et d’autres sociétés.

La Guyane agit « en violation totale du droit international » en accordant ces permis pétroliers, a déclaré le diplomate vénézuélien. « La cession unilatérale d’un territoire contesté n’est pas autorisée, mais le gouvernement du Guyana persiste dans sa conduite illégale. » il a insisté.















Selon Gil, Washington « entend militariser la situation » en Guayana Esequiba.

« Le [US] Le Commandement Sud cherche à établir une base militaire sur le territoire contesté, dans le but de créer un fer de lance dans son agression contre le Venezuela et de consolider le pillage de nos ressources énergétiques. il prétendait.

Gill a annoncé que plus tôt cette semaine, l’Assemblée nationale du Venezuela avait « Nous avons décidé à l’unanimité d’appeler notre peuple à voter par référendum consultatif pour ratifier la défense de notre territoire souverain contre l’agression de l’empire américain, qui veut nous conduire à une guerre pour les ressources naturelles ». Il n’a pas précisé quand exactement le vote aurait lieu, ni révélé d’autres détails.

Le président guyanais, Irfaan Ali, a insisté mercredi sur le fait que son pays se réservait le droit « poursuivre des activités de développement économique sur toute partie de son territoire souverain ou de tout territoire maritime qui lui est rattaché ». Le conflit territorial entre Georgetown et Caracas devrait être contesté devant la Cour internationale de Justice (CIJ), après que la CIJ a statué en avril qu’elle était compétente en la matière.

EN SAVOIR PLUS:

Le dirigeant vénézuélien accuse les États-Unis de tentative d’assassinat par drone

Plus tôt cette semaine, le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a réitéré le soutien de Washington à la revendication de Georgetown sur Guayana Esequiba, affirmant qu’elle était « Le droit souverain du Guyana de développer ses propres ressources naturelles. »