Les États-Unis envisagent un yacht de 156 millions de dollars à Dubaï lié à un oligarque russe

Mais la guerre de la Russie en Ukraine a transformé un tableau autrement routinier en un champ de bataille diplomatique entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, un allié américain important qui s’est imposé comme un refuge sûr pour l’argent et les actifs russes hors de portée des sanctions américaines.

DUBAI – Par un matin clair de fin octobre, la coque bleu bijou du Madame Gu, l’un des superyachts les plus luxueux au monde, brillait, ses rails en aluminium scintillant au soleil. Les travailleurs de la jetée ont déclaré avoir récemment vu des gens peindre, nettoyer et garder généralement le navire avec son héliport et ses six cabines d’invités en parfait état.

Mais les États-Unis ne peuvent pas saisir la propriété d’une nation souveraine sans l’autorisation de son gouvernement. Les Émirats, qui ont adopté une position plus amicale envers Moscou, rechignent à coopérer avec les États-Unis pour poursuivre les oligarques, ont déclaré des responsables américains. Le Kremlin utilise également des sociétés contrôlées par des oligarques aux Émirats pour acquérir des fournitures de guerre que l’Occident tente de garder hors de portée de la Russie, selon un responsable occidental impliqué dans l’effort de sanctions contre la Russie.

Les responsables émiratis n’ont pas commenté spécifiquement Madame Gu, mais ont déclaré dans un communiqué qu’ils prenaient leur rôle de “protéger l’intégrité du système financier mondial extrêmement au sérieux”.

Un examen plus approfondi des actifs russes aux Émirats montre qu’avant même la guerre en Ukraine, Dubaï était devenue un terrain de jeu pour les Russes liés au président Vladimir V. Poutine. Au moins 38 hommes d’affaires ou responsables ayant des liens avec le président russe possèdent des maisons à Dubaï qui sont collectivement évaluées à plus de 314 millions de dollars, selon le Center for Advanced Defence Studies. Cinq de ces propriétaires sont sous sanctions américaines.

Depuis l’invasion russe, Dubaï s’est imposée comme un refuge sûr pour les yachts et les avions russes incapables de naviguer ou de voler ailleurs. Après l’interdiction des jets russes de l’Union européenne fin février, les Émirats sont devenus la destination de 14 % de tous les vols privés quittant la Russie, contre 3 % avant l’invasion.

“C’est frustrant de voir d’énormes actifs qui sont là et il semble que le pays ne coopère pas”, a déclaré le sénateur Sheldon Whitehouse, démocrate du Rhode Island, faisant référence aux Emirats. “Ce serait bien s’il y avait plus de cause commune contre Poutine pendant qu’il est occupé à bombarder des hôpitaux et des écoles.”