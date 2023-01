Les États-Unis envisagent un nouveau type de véhicule de combat pour l’Ukraine

Les véhicules de combat Bradley sont en discussion, selon le président Joe Biden

Le président américain Joe Biden a semblé confirmer mercredi que l’envoi de véhicules de combat d’infanterie Bradley en Ukraine était activement discuté, même si la Maison Blanche a insisté sur le fait que rien n’avait encore été décidé.

“Oui,” Biden a déclaré, interrogé sur les Bradley lors d’un voyage au Kentucky. Nouvelles Bloomberg interprété cela comme confirmation de leur « scoop » du 29 décembre que les VCI suivis étaient sur la table comme aide possible à Kiev, qui a cité des sources anonymes.

Pendant ce temps, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a donné une réponse différente lorsqu’il a été pressé sur la question.

“Je ne vais pas devancer les décisions d’assistance à la sécurité qui n’ont pas encore été prises, ou ce que nous allons fournir dans les futurs packages”, a-t-il déclaré aux journalistes. Kirby a suivi cela avec les points de discussion standard sur lesquels les États-Unis travaillaient « au pas de course » avec les Ukrainiens et essayant de remplir leur “les besoins et les capacités et les exigences” en temps réel.

Le même jour, Bloomberg a évoqué les Bradley, Politico a décrit comment l’Ukraine a réussi à convaincre l’Occident de remettre des armes plus puissantes, des missiles antichars portatifs à l’artillerie à roquettes HIMARS. Le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, s’était vanté en octobre d’avoir compris le “processus politique” à Washington et calibrait ses demandes pour finalement aboutir à « franchir le Rubicon » et réservoirs de réception.

Biden lui-même a déclaré le mois dernier que l’Occident essayait de ne pas s’impliquer directement dans un conflit avec la Russie. Cependant, son gouvernement a continué d’augmenter les livraisons d’armes à Kiev, malgré les avertissements répétés de Moscou selon lesquels cela ne ferait que prolonger le conflit et risquer une confrontation ouverte.

Début décembre, le général en chef ukrainien Valery Zaluzhny a déclaré à The Economist qu’il avait besoin de 300 chars supplémentaires, jusqu’à 700 véhicules de combat d’infanterie et 500 obusiers pour mener des opérations offensives, plus que les armées britanniques ou allemandes n’en avaient elles-mêmes.

Alors que plusieurs pays de l’OTAN avaient également envoyé à l’Ukraine leurs chars T-72 de l’ère soviétique, la France a annoncé mercredi qu’elle enverrait un nombre indéterminé de chars légers à roues AMX-10 RC, dans une autre étape à travers le Rubicon métaphorique de Reznikov.

Le Bradley est un véhicule de combat d’infanterie développé par les États-Unis dans les années 1970 en réponse au BMP soviétique. Il est généralement armé d’un canon automatique de 25 mm et d’un lanceur de missiles antichar TOW. Mark Cancian du groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) l’a appelé “en fait, un char léger” et “une augmentation majeure de la capacité de combat au sol” pour les forces ukrainiennes sur le M113, le transport de troupes blindé de l’ère vietnamienne que les Américains leur avaient envoyé auparavant.