La Maison Blanche n’a pas refusé de donner son feu vert à l’Ukraine malgré le scepticisme du Pentagone, a rapporté le média.

L’administration du président américain Joe Biden discute toujours de la possibilité pour l’Ukraine d’utiliser des armes fournies par l’Occident pour des attaques à longue portée contre la Russie, a rapporté Politico.

L’autorisation de frapper profondément en Russie serait l’un des points du soi-disant plan du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky. « plan de victoire » dont il fait actuellement la promotion aux États-Unis. Cependant, Biden n’a rien dit sur les attaques à longue portée après sa rencontre avec Zelensky à la Maison Blanche jeudi.

Dans son article de vendredi, le média affirmait que deux sources bien informées lui avaient dit que l’idée d’autoriser de telles grèves « reste à l’étude » à la Maison Blanche.

L'administration Biden ne l'a pas complètement rejeté, même si le Pentagone estime que de telles frappes n'auraient probablement pas d'impact stratégique sérieux, a souligné Politico.















Zelensky fait pression depuis des mois pour obtenir l’autorisation d’utiliser les missiles ATACMS, britanniques Storm Shadows et SCALP de fabrication américaine pour cibler un territoire russe internationalement reconnu. Le Royaume-Uni et la France ont indiqué qu’ils étaient prêts à autoriser de telles attaques, mais seulement si Washington le faisait en premier.

Le président russe Vladimir Poutine a averti qu’une telle décision impliquerait directement les États-Unis et leurs alliés dans le conflit, étant donné que Kiev est incapable de tirer avec des armes sophistiquées sans l’aide et les données de ciblage occidentales.

Poutine a déclaré que Moscou pourrait s’engager dans une réponse asymétrique, en armant des groupes ou des pays hostiles à Washington – comme la Corée du Nord – avec des armes avancées.

Les sources ont également déclaré à Politico que Biden et ses plus proches collaborateurs « un peu douteux » à propos de Zelensky « plan de victoire ». Ils remettent en question en privé sa décision de lancer une incursion dans la région russe de Koursk, qui a nécessité le redéploiement des troupes ukrainiennes des zones clés du front du Donbass, et expriment leur inquiétude quant aux perspectives à long terme de Kiev dans le conflit.

Le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi que l’Ukraine avait perdu plus de 17 750 soldats et plusieurs centaines d’unités d’équipement militaire, dont 131 chars et 97 véhicules blindés de transport de troupes, depuis le début de son opération Koursk le 6 août.