Les États-Unis envisagent d’orienter certains migrants vers la réinstallation en Grèce et en Italie dans le cadre de l’initiative de Biden

L’administration Biden prévoit d’orienter certains migrants d’Amérique latine vers la réinstallation en Grèce et en Italie dans le cadre d’un autre effort visant à décourager les habitants de la région de se rendre à la frontière américano-mexicaine, ont déclaré à CBS News deux personnes proches des projets du gouvernement.

L’initiative impliquerait que la Grèce et l’Italie accueillent les migrants traités dans les bureaux d’immigration que l’administration Biden a mis en place l’année dernière dans quatre pays d’Amérique latine pour filtrer les migrants qui espèrent atteindre les États-Unis, ont indiqué les sources, demandant l’anonymat pour discuter des dispositions qui n’ont pas encore été prises. annoncé.

Les centres, officiellement connus sous le nom Bureaux de mobilité sûre, autorisent certains migrants en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au Guatemala à demander à venir légalement aux États-Unis ou dans d’autres pays. Selon les nouvelles dispositions, la Grèce et l’Italie se joindraient au Canada et à l’Espagne pour réinstaller certaines des personnes traitées dans les bureaux. L’une des sources a déclaré que l’Italie et la Grèce accepteraient probablement un nombre relativement faible de migrants, environ 500 ou moins chacun.

Ces bureaux font partie d’une stratégie plus large de l’administration Biden visant à réduire les passages illégaux à la frontière américaine en offrant aux migrants potentiels des opportunités d’immigration légale. Au cours de l’année écoulée, l’administration a associé ces programmes à des mesures d’application plus strictes, notamment une règle qui présume que les migrants ne sont pas éligibles à l’asile américain s’ils ne parviennent pas à chercher protection dans un pays tiers.

Les passages illégaux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont en baisse de plus de 50% en mai, par rapport au record enregistré en décembre – une tendance que les responsables de l’administration ont attribuée à leurs politiques et aux efforts des autorités mexicaines pour empêcher les migrants de voyager vers le nord. Pour atténuer une éventuelle hausse de la migration, le président Biden en train de préparer de publier dès la semaine prochaine une mesure exécutive qui interdirait la plupart des demandes d’asile lorsque les passages illégaux montent en flèche, ont déclaré à CBS News des sources proches des délibérations internes.

Les migrants cherchant à entrer aux États-Unis par une clôture de barbelés installée le long du Rio Grande sont chassés à coups de gaz poivré par des agents de la Garde nationale du Texas à la frontière avec Ciudad Juárez, au Mexique, le 13 mai 2024. HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images



Un porte-parole du Département d’État a déclaré que les bureaux de mobilité sûre avaient « permis de multiplier par six le nombre de réfugiés réinstallés depuis l’hémisphère occidental ».

« Compte tenu du succès du programme », a ajouté le porte-parole, « nous sommes en discussions diplomatiques avec d’autres pays pour nous joindre à cette initiative visant à élargir les voies légales de réinstallation, mais nous n’avons aucune information supplémentaire à partager pour le moment ».

Le 20 mai, des responsables américains ont rencontré des diplomates du Canada, d’Italie, d’Espagne et des pays accueillant les bureaux de mobilité sûre pour discuter de l’initiative, selon des documents internes du ministère de la Sécurité intérieure. Dans une interview accordée à CBS News la semaine dernière, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a semblé faire référence à l’accord avec la Grèce.

« Nous travaillons avec le Canada, l’Espagne et, tout récemment, la Grèce, pour créer des voies légales permettant aux individus d’arriver dans leur pays, hors des mains des passeurs qui cherchent simplement à exploiter ces individus à des fins lucratives », a déclaré Mayorkas.

Les représentants des gouvernements grec et italien n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Après la première publication de cette histoire, des sources du gouvernement italien dit Anza, l’un des principaux journaux italiens, a déclaré que Rome étudiait un accord de migration avec les États-Unis, mais qu’il l’a décrit comme un échange de réfugiés. Selon les sources, il ne s’agirait que de « 20 réfugiés vénézuéliens d’origine italienne ».

« L’hypothèse d’un accord de réciprocité est actuellement à l’étude, selon laquelle les Etats-Unis accueilleraient des réfugiés se trouvant en Libye et désireux de se rendre en Europe, tandis que certains Etats européens méditerranéens accueilleraient quelques dizaines de réfugiés sud-américains », ont indiqué les sources. Journal italien.

Le ministre grec des Migrations, quant à lui, dit« Il n’y a ni accord ni demande de la part des États-Unis pour réinstaller les immigrants légaux en Grèce. »

Les projets visant à détourner certains migrants latino-américains vers la Grèce et l’Italie mettent en évidence une tendance croissante des États-Unis et d’autres pays occidentaux à gérer les crises migratoires qui s’intensifient à travers le monde par le biais d’accords internationaux.

Tout comme les États-Unis ont été confrontés à des niveaux de migration sans précédent vers leur frontière sud, l’Italie et la Grèce ont dû faire face à l’arrivée d’un grand nombre de migrants fuyant les guerres et la pauvreté en Afrique du Nord et au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie. Les crises migratoires auxquelles sont confrontés les deux pays européens ont bouleversé leurs politiques et souligné le souvent mortel nature des voyages en mer Méditerranée.

Pourtant, la Grèce et l’Italie sont, dans de nombreux cas, des pays de transit pour les migrants souhaitant s’installer ailleurs en Europe. Et les deux pays ont une population vieillissante et significatif pénurie de main d’œuvrece qui les incite à réinstaller les travailleurs étrangers.

Annoncés pour la première fois en mai 2023, les Safe Mobility Offices sont des centres régionaux physiques permettant aux États-Unis de déterminer si les migrants sont admissibles à différentes options pour entrer légalement aux États-Unis, notamment par le biais de la réinstallation traditionnelle des réfugiés, des programmes de visas familiaux, des visas de travail ou d’un programme d’immigration. prestation connue sous le nom de libération conditionnelle humanitaire. Les migrants ont également été sélectionnés pour leur réinstallation au Canada et en Espagne.

Les États-Unis ont réinstallé environ 10 000 migrants qui ont été traités dans les bureaux de mobilité sûre dans le cadre du programme d’admission des réfugiés, qui exige que les bénéficiaires prouvent qu’ils fuient les persécutions en raison de leurs opinions politiques, de leur religion ou d’autres facteurs, selon des données internes du gouvernement obtenues par CBS News. .

Qui peut être traité dans les bureaux de mobilité sûre dépend sur le pays d’accueil. Le bureau en Colombie accepte les candidatures de migrants cubains, haïtiens et vénézuéliens. Le bureau basé au Costa Rica ne traite que les Nicaraguayens et les Vénézuéliens. En Équateur, le centre américain accepte les dossiers déposés par des Cubains, des Haïtiens, des Nicaraguayens, des Vénézuéliens et des Colombiens. Le bureau au Guatemala ne traite que les Guatémaltèques.

Note de l’éditeur : cet article a été mis à jour pour inclure les reportages des médias italiens et les commentaires du ministre grec de l’Immigration.

