Les États-Unis envisagent d’être « très impliqués » dans la bande de Gaza d’après-guerre – Politico — RT World News

Washington voudrait maintenir son influence dans l’enclave grâce à un « conseiller civil » auprès des nouvelles forces de sécurité régionales

Les États-Unis veulent avoir un « éminent » rôle à Gaza après la fin de l’opération militaire israélienne dans l’enclave palestinienne, a rapporté Politico. Washington s’attend à ce qu’une force palestino-arabe conjointe de plusieurs milliers de soldats prenne en charge la sécurité à Gaza après le conflit actuel.

Jeudi, Politico a révélé les détails des discussions au sein de l’administration du président américain Joe Biden sur ce à quoi devrait ressembler un règlement d’après-guerre. Le média a cité les récits de quatre responsables et un document divulgué du Département d’État.

Les États-Unis veulent avoir un « conseiller civil » à toute future force de sécurité. Ils voudraient « ne jamais entrer à Gaza lui-même » afin d’éviter l’impression que Washington était « dicter l’avenir du territoire ». Au lieu de cela, le conseiller serait probablement basé en Égypte ou en Jordanie.

En mars, un document classifié imaginait un Américain remplissant le rôle d’un « directeur général » de la future mission de sécurité. Selon cette proposition, la force serait composée d’environ 2 000 Palestiniens et de 1 000 soldats des pays arabophones. Il serait commandé par un officier d’Israël, de l’Autorité palestinienne ou « idéalement » Egypte.















Le calendrier de mise en œuvre des plans de Washington n’est pas clair, selon une évaluation des services de renseignement américains décrite par Politico plus tôt cette semaine. Le document indique qu’Israël a réussi à réduire les forces du Hamas jusqu’à 35 % depuis l’attaque du groupe contre Israël en octobre dernier. Cependant, il a recruté des milliers de nouveaux combattants ces derniers mois, a déclaré à Politico une source de la communauté du renseignement.

Pendant ce temps, les efforts du Pentagone pour acheminer l’aide humanitaire via une jetée flottante ont été compromis par des problèmes logistiques et de sécurité. Aucun pied n’a atteint les Palestiniens affamés entre vendredi dernier et mardi de cette semaine, a déclaré le porte-parole Pat Ryder aux journalistes. Il a imputé ce retard aux ONG locales chargées de distribuer l’aide.

Les États-Unis ont refusé de travailler avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, un important fournisseur d’aide humanitaire à Gaza, après qu’Israël a accusé certains de ses employés d’être impliqués dans l’attaque du 7 octobre. Le mois dernier, l’ONU a déclaré qu’elle avait clos ou suspendu ses enquêtes sur ces allégations parce qu’Israël n’avait pas fourni de preuves.