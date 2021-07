Les États-Unis envisagent des moyens d’aider les Cubains après les manifestations, selon le département d’État

WASHINGTON – Le département d’État a déclaré mardi que les États-Unis envisageaient un éventail d’options pour aider le peuple cubain, après que des milliers de manifestants ont envahi les rues cette semaine à cause des frustrations causées par une économie paralysée touchée par des pénuries de nourriture et d’électricité.

« Nous examinons toujours les options qui s’offrent à nous qui nous permettraient de soutenir le peuple cubain, de répondre à ses besoins humanitaires qui sont en effet profonds, et ils sont profonds non pas à cause de tout ce que les États-Unis ont fait, mais à cause des actions et des inactions, mauvaise gestion, corruption du régime cubain », a déclaré à la presse le porte-parole du département d’État, Ned Price.

Price a déclaré qu’en 2020, les États-Unis ont exporté pour plus de 175 millions de dollars de marchandises vers Cuba, notamment de la nourriture et des médicaments. Il a également condamné les tentatives énergiques du gouvernement cubain de faire taire les manifestants pacifiques et a appelé La Havane à « libérer toute personne détenue pour avoir manifesté pacifiquement ».

Les rares manifestations de dimanche, les plus importantes que le pays communiste ait connues depuis les années 1990, surviennent alors que le gouvernement lutte pour contenir la pandémie de coronavirus, poussant le fragile système de santé de l’île au bord du gouffre.