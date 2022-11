Les États-Unis envisagent des missiles Patriot pour l’Ukraine

Un haut responsable du Pentagone a déclaré que “toutes les capacités sont sur la table” en ce qui concerne l’aide militaire à Kiev

Le gouvernement américain réfléchit à l’opportunité de fournir des missiles sol-air Patriot aux forces armées ukrainiennes, a déclaré le ministère de la Défense, des semaines après que Kiev a explicitement demandé le système d’arme coûteux.

S’exprimant lors d’un point de presse mardi, un haut responsable anonyme du Pentagone s’est fait demander si Washington avait l’intention d’expédier des Patriots en Ukraine, mais il a simplement répondu : “Je vais juste dire que toutes les capacités sont sur la table.”

Pressé de savoir si cela inclurait les missiles Patriot, le responsable a reconnu que l’arme était “l’une des capacités de défense aérienne envisagée” par l’administration Joe Biden.

Le général de brigade de l’armée de l’air, Pat Ryder, a ensuite développé ces remarques lors d’une conférence de presse distincte, affirmant que si la défense aérienne est un “priorité” pour l’Ukraine et que Washington discute actuellement d’un “grande variété de capacités” il n’y a pas de plans immédiats pour transférer les batteries Patriot. Il a suggéré que cela pourrait changer plus tard, cependant, en disant que ces armes ne sont pas “brancher et utiliser” et nécessiterait un soutien important en matière de formation et de maintenance.

Lire la suite L’Ukraine demande aux États-Unis des missiles Patriot

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également souligné la possibilité d’expédier des Patriots en Ukraine lors d’une réunion de l’alliance à Bucarest mardi, mais a également souligné les complications liées à la maintenance et à la formation.

Moscou s’est vivement opposé au déploiement de patriotes et de tout personnel de soutien de l’OTAN en Ukraine, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, avertissant que de telles expéditions deviendraient “cibles légitimes” pour les forces russes.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a lancé pour la première fois une demande pour le système de défense aérienne à la suite de discussions avec son homologue américain au début du mois, déclarant “Je suis… convaincu que le temps des ‘Patriotes’ est venu.” Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a ensuite confirmé les discussions, mais n’a fait aucune mention des missiles Patriot.

Alors que plusieurs alliés ont fourni à Kiev un grand nombre de systèmes anti-aériens plus légers et portables, tels que des missiles Stinger fabriqués aux États-Unis et des Thunderbolts polonais, l’Ukraine a appelé à plusieurs reprises à des défenses aériennes plus lourdes. À ce jour, seuls quelques pays ont répondu à ces demandes, Washington fournissant récemment des systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS), tandis que la Slovaquie a précédemment transféré sa seule plate-forme S-300 à condition que le Pentagone la remplace par un Batterie patriote.

LIRE LA SUITE: L’OTAN revisite l’idée de fournir à Kiev des avions de chasse – ancien commandant suprême