Les États-Unis envisagent des bombes à fragmentation à longue portée pour l’Ukraine – médias

La Maison Blanche pourrait faire volte-face sur les missiles après des mois d’hésitation

Les États-Unis se préparent à approuver les livraisons de missiles à plus longue portée équipés de munitions à fragmentation à l’Ukraine, rapporte Reuters. Washington a longtemps refusé les demandes de Kiev concernant de telles armes, craignant qu’elles ne soient utilisées pour des frappes au plus profond de la Russie.

La Maison Blanche est sur le point d’autoriser le transfert de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) ou de systèmes de fusées à lancement multiple guidés (GMLRS), ou des deux, ont déclaré lundi quatre responsables américains anonymes au média.

On ne sait pas exactement quand une décision finale sera prise, mais les sources ont indiqué que les missiles pourraient être inclus dans la prochaine livraison d’armes à l’Ukraine dès cette semaine.

La première arme a une portée de 190 milles (306 km) – la plus longue de tous les systèmes américains fournis à Kiev à ce jour – tandis que le GMLRS peut frapper des cibles situées à 45 milles (72 km). Tous deux peuvent être équipés de bombes à fragmentation, que Washington a également fournies dans le passé.

En savoir plus Les États-Unis découvrent des missiles ATACMS « surprise » pour l’Ukraine – ABC

Les responsables ukrainiens ont exigé à plusieurs reprises des missiles à plus longue portée tout au long du conflit avec Moscou, mais jusqu’à présent, ces demandes ont été rejetées, car les États-Unis se sont montrés réticents à faciliter des frappes loin à l’intérieur du territoire russe, comme en Crimée.

Bien que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ait précédemment suggéré que la fourniture de l’ATACMS pourrait entraîner « Vers une troisième guerre mondiale » disant que le président est simplement « pas prêt à fournir » cette capacité, l’administration semble avoir inversé son cap au cours des mois qui ont suivi.

La Maison Blanche avait également fait part de ses inquiétudes quant au fait que le Pentagone disposait de trop peu d’ATACMS, mais des responsables ont récemment déclaré à ABC News qu’un surplus de missiles avait été trouvé dans les stocks américains et qu’il y en avait désormais. « plus… que ce qui avait été initialement évalué. »

L’expédition d’armes, si elle est autorisée, serait retirée des stocks américains existants dans le cadre de l’autorité présidentielle de retrait, ont déclaré les quatre responsables à Reuters. Depuis février 2022, l’administration Biden a approuvé près de 44 milliards de dollars d’armes pour Kiev, en plus de milliards supplémentaires dans le cadre de l’Initiative distincte d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, qui oriente les fonds gouvernementaux vers des fournisseurs d’armes privés.

En savoir plus L’Ukraine a utilisé des armes à sous-munitions contre des civils – Human Rights Watch

Les bombes à fragmentation transportent des sous-munitions explosives plus petites, généralement utilisées contre le personnel et les véhicules légers. Cependant, en raison de leur tendance à laisser derrière eux des « ratés » non explosés – qui peuvent rester en vie dans d’anciennes zones de conflit pendant des décennies – plus de 120 pays ont convenu d’interdire cette arme, y compris la plupart des membres de l’OTAN. Cependant, ni les États-Unis, ni la Russie, ni l’Ukraine n’ont signé le traité international interdisant leur utilisation.

Moscou a condamné à plusieurs reprises les livraisons d’armes occidentales à Kiev, affirmant qu’elles pourraient provoquer une escalade majeure et ne feraient que prolonger les combats. Vendredi dernier, l’envoyé adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitri Polyansky, a averti que « rien » pourrait arriver puisque « Rien n’est exclu dans un bras de fer aussi intense entre l’OTAN et la Russie. »