Les États-Unis envisagent d’envoyer le système de défense antimissile Patriot en Ukraine

Les plans américains d’envoyer à l’Ukraine le système de défense antimissile Patriot sont en cours, a confirmé Fox News mardi, bien que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin n’ait pas officiellement approuvé le transfert.

La nouvelle survient après des semaines de spéculations selon lesquelles Kyiv pourrait recevoir le meilleur armement après qu’un haut responsable de la défense a déclaré en novembre que Washington envisageait d’envoyer le système à l’Ukraine.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré mardi qu’il n’y avait pas de plans spécifiques pour envoyer le système, mais a noté que les États-Unis ne l’excluaient pas.

“Nous maintenons un dialogue solide avec nos partenaires ukrainiens avec nos alliés, et nos partenaires internationaux sur l’aide à la sécurité de l’Ukraine doivent inclure des capacités sur le champ de bataille”, a-t-il déclaré aux journalistes. “À la lumière des bombardements cruels et continus de la Russie contre des civils innocents et des infrastructures civiles en Ukraine, nous continuerons à avoir ces discussions et à examiner les capacités dont ils auront besoin pour défendre leur territoire.”

Ryder a déclaré qu’il n’avait rien de plus à ajouter lorsqu’il a été pressé par Fox News sur ce qu’était le blocage lorsqu’il s’agissait d’envoyer l’armement défensif à l’Ukraine.

Fox News a été informé mardi par un responsable américain qu’une annonce devrait avoir lieu plus tard cette semaine.

Les missiles Patriot ont été décrits comme un système tout temps à longue portée qui peut être utilisé dans des combats contre “des aéronefs avec ou sans pilote, des missiles de croisière et des missiles balistiques tactiques”, selon l’entrepreneur militaire Raytheon Technologies Corp.

La décision d’envoyer des systèmes de missiles Patriot pourrait être considérée comme moins aggravante par la Russie que l’envoi d’un système comme le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), qui a une portée d’environ 185 milles. Le système Patriot a une portée allant jusqu’à 100 miles, selon certains rapports.

La Russie mercredi apparemment répondu aux informations selon lesquelles les États-Unis annonceraient le déploiement imminent du système de missile avancé et affirmaient qu’il deviendrait une cible légitime pour les frappes russes en Ukraine, selon un journaliste de Bloomberg – bien que cet avertissement ne semble pas changer la position opérationnelle de Moscou.

La Russie a de plus en plus recours aux bombardements aériens pour frapper des cibles civiles et militaires alors que ses forces stagnent sur les lignes de front.

Plus tôt ce mois-ci, les responsables occidentaux de la défense ont également averti que la Russie pourrait se tourner vers l’Iran pour lui envoyer des centaines de missiles balistiques alors que ses approvisionnements diminuent.

Le haut responsable militaire américain a également évalué cette semaine que la Russie avait épuisé ses stocks de munitions au point que même les armes étrangères ne pourront pas l’aider à reconstituer ses réserves.