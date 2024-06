Les États-Unis envisagent d’envoyer des migrants en Grèce et en Italie, rapporte CBS

Les États-Unis prévoient d’envoyer certains migrants en Amérique latine pour se réinstaller en Grèce et en Italie dans le cadre d’un autre effort visant à décourager les habitants de la région de se rendre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. CBS rapporté jeudi.

Deux personnes proches des projets du gouvernement ont déclaré Actualités CBS que l’initiative impliquerait que la Grèce et l’Italie accueillent les migrants traités dans les bureaux d’immigration que l’administration Biden a mis en place l’année dernière dans quatre pays d’Amérique latine pour filtrer les migrants qui espèrent atteindre les États-Unis.

Les centres, officiellement connus sous le nom Bureaux de mobilité sûreautorisent certains migrants en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au Guatemala à demander à venir légalement aux États-Unis ou dans d’autres pays.

Les États-Unis en discussion avec la Grèce sur la réinstallation des migrants

Selon les nouvelles dispositions, la Grèce et l’Italie se joindraient au Canada et à l’Espagne pour réinstaller certaines des personnes traitées dans les bureaux. L’une des sources a déclaré CBS L’Italie et la Grèce accepteraient probablement un nombre relativement restreint de migrants, environ 500 ou moins chacune.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré que les bureaux de mobilité sûre ont « permis de multiplier par six le nombre de réfugiés réinstallés depuis l’hémisphère occidental ».

« Compte tenu du succès du programme », a ajouté le porte-parole, « nous sommes en discussions diplomatiques avec d’autres pays pour nous joindre à cette initiative visant à élargir les voies légales de réinstallation, mais nous n’avons aucune information supplémentaire à partager pour le moment ».

Le 20 mai, des responsables américains ont rencontré des diplomates du Canada, d’Italie, d’Espagne et des pays accueillant les bureaux de mobilité sûre pour discuter de l’initiative, selon des documents internes du ministère de la Sécurité intérieure. Dans une interview avec Actualités CBS la semaine dernière, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a semblé faire référence à l’accord avec la Grèce.

« Nous travaillons avec le Canada, l’Espagne et, tout récemment, la Grèce, pour créer des voies légales permettant aux individus d’arriver dans leur pays, hors des mains des passeurs qui cherchent simplement à exploiter ces individus à des fins lucratives », a déclaré Mayorkas.

Les projets visant à détourner certains migrants latino-américains vers la Grèce et l’Italie mettent en évidence une tendance croissante des États-Unis et d’autres pays occidentaux à gérer les crises migratoires qui s’intensifient à travers le monde par le biais d’accords internationaux. CBS rapports.

Tout comme les États-Unis ont été confrontés à des niveaux de migration sans précédent vers leur frontière sud, l’Italie et la Grèce ont dû faire face à l’arrivée d’un grand nombre de migrants fuyant les guerres et la pauvreté en Afrique du Nord et au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie.

Les crises migratoires auxquelles sont confrontés les deux pays européens ont bouleversé leurs politiques et souligné la nature souvent mortelle des voyages en mer Méditerranée.

Pourtant, la Grèce et l’Italie sont, dans de nombreux cas, des pays de transit pour les migrants souhaitant s’installer ailleurs en Europe. Et les deux pays ont une population vieillissante et d’importantes pénuries de main-d’œuvre, ce qui les incite à réinstaller les travailleurs étrangers, CBS dit.

Il n’y a eu aucune réaction au rapport du gouvernement grec vendredi matin.