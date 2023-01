Les États-Unis envisagent d’envoyer des chars M1 Abrams en Ukraine : ce qu’il faut savoir

Des mois de débats et de réticences parmi les alliés occidentaux ont culminé lorsque l’Allemagne a déclaré mercredi qu’elle livrerait 14 de ses chars Leopard 2 à l’Ukraine.

L’administration Biden doit révéler son intention d’envoyer des chars M1 Abrams en Ukraine, après que des responsables américains ont fait part de leurs inquiétudes quant à la capacité de l’armée ukrainienne à exploiter et à entretenir le char de combat lourd.

Kyiv a supplié ses partenaires d’envoyer des chars de combat lourds occidentaux qui pourraient jouer en sa faveur sur les lignes de front. Le char de combat principal américain, en service depuis 1980, est parmi les plus puissants au monde. Dans les versions modernes du véhicule, des couches de blindage à l’uranium appauvri offrent une protection substantielle à ceux qui se trouvent à l’intérieur.

Les États-Unis et leurs alliés ont déclaré que l’Ukraine avait besoin d’une armure lourde alors qu’ils renforcent l’entraînement des forces ukrainiennes pour combattre les troupes russes dans l’est du pays. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié cette semaine la livraison de chars et d’autres véhicules blindés d'”urgente”.

Le Kremlin, commentant mercredi une éventuelle fourniture de chars Abrams à Kyiv, a déclaré qu’ils “brûleront comme tous les autres” et que leur potentiel pour aider l’Ukraine a été surestimé, selon les agences de presse russes.

Les responsables ukrainiens ont exhorté Washington à approuver une livraison d’Abrams, arguant que cela inciterait l’Allemagne à envoyer ses propres chars et à briser l’impasse sur l’envoi de telles armes depuis toute l’Europe. Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré dans une interview l’année dernière qu’un Abrams de Washington serait une étape ouvrant la voie aux Léopards d’Allemagne.

L’administration Biden a déclaré que les chars fabriqués aux États-Unis, qui pèsent plus de 60 tonnes, présentent des difficultés logistiques pour le champ de bataille en Ukraine.

Les promesses d’équipements plus modernes pour l’Ukraine ont également soulevé des questions sur la façon dont ses alliés entraîneraient les troupes ukrainiennes à les utiliser.

Les responsables américains ont déclaré que l’Abrams nécessitait une maintenance, une logistique et une formation spéciales compliquées. “C’est cher. C’est difficile de s’entraîner… Ce n’est pas le système le plus facile à maintenir », a déclaré le sous-secrétaire à la Défense Colin Kahl aux journalistes la semaine dernière après une visite à Kyiv.

Combien de chars Abrams Washington pourrait-il envoyer – et quand ?

Les États-Unis devraient en envoyer au moins 30, et la livraison pourrait prendre des mois, a rapporté le Washington Post.

Avec quelques avantages, l’Abrams a des spécifications similaires aux chars Leopard 2. Le char allemand est un peu plus petit que l’Abrams et fonctionne au diesel, tandis que le moteur multicarburant du char américain fonctionne généralement au carburéacteur, qui peut être plus difficile à obtenir.