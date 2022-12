Les États-Unis envisagent d’enseigner aux Ukrainiens l’utilisation de Patriot à la maison – Politico – RT World News

Le système anti-missile ne serait pas expédié en Ukraine avant des mois, jusqu’à ce qu’il ait des opérateurs prêts

Les États-Unis pourraient commencer à entraîner des troupes ukrainiennes sur leur sol pour la première fois depuis le début des hostilités avec la Russie, ont indiqué des responsables américains cités par Politico. Les responsables cités par le média ont déclaré qu’il était logique de leur apprendre à faire fonctionner le système Patriot sur le sol américain, par opposition à une base militaire américaine en Europe.

Le gouvernement américain s’est engagé à fournir à l’Ukraine une batterie du système anti-missile avancé à longue portée MIM-104 Patriot, qui nécessite des dizaines de personnel qualifié pour fonctionner. Le cours prend généralement des mois à compléter.

La Maison Blanche a indiqué la semaine dernière que la formation des Ukrainiens sur le fonctionnement du système aurait lieu dans un pays tiers, mais des sources de Politico ont déclaré que cela pourrait en fait se produire sur le sol américain, au moins partiellement. Ils ont parlé au point de vente sous couvert d’anonymat.

Fort Sill, Oklahoma serait l’endroit logique pour le programme, étant donné qu’il a des instructeurs et des simulateurs complexes, a déclaré un responsable. Cependant, mener la formation en Europe serait “faisable” aussi, avec des difficultés logistiques supplémentaires, selon le rapport.

Selon les sources, aucune décision finale n’a encore été prise. Si Washington opte pour l’invitation de soldats ukrainiens aux États-Unis, ce serait la première fois depuis que le conflit avec la Russie a éclaté fin février, a noté le média.















La batterie Patriot ne serait envoyée en Ukraine qu’une fois ses opérateurs prêts, ont déclaré des responsables américains à Politico. Il sera très probablement tiré des réserves américaines plutôt que d’un autre lieu de déploiement.

L’UE a son propre programme pour enseigner aux Ukrainiens comment utiliser les armes et l’équipement militaire aux normes de l’OTAN, que les États-Unis et leurs alliés déversent dans le pays pour combattre la Russie. La plupart des cours ont lieu en Pologne, bien que l’Allemagne en accueille également. Certains pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Suède et les Pays-Bas, ont leurs propres cours de formation militaire pour l’Ukraine.

Les États-Unis se sont engagés à fournir le système Patriot lors de la visite la semaine dernière du président ukrainien Vladimir Zelensky à Washington. Il a traversé l’Atlantique pour rencontrer le président américain Joe Biden et s’exprimer devant le Congrès américain, sous plus d’une dizaine de standing ovations.

Au cours de son discours, il a affirmé que les troupes ukrainiennes étaient plus que capables de faire fonctionner des chars et des avions de chasse fabriqués aux États-Unis.