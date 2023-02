Les États-Unis envisagent de travailler avec l’Inde pour accroître la concurrence économique contre la Chine

WASHINGTON – La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré mercredi que les États-Unis envisageaient de collaborer avec l’Inde sur certains emplois manufacturiers afin de stimuler la concurrence avec la Chine.

Raimondo a déclaré à Jim Cramer sur “Mad Money” de CNBC qu’elle se rendrait en Inde en mars avec une poignée de PDG américains pour discuter d’une alliance entre les deux pays sur la fabrication de puces semi-conductrices. Le secrétaire au Commerce a également revisité certains des commentaires du président Joe Biden sur la fabrication américaine de son Discours sur l’état de l’Union mardi.

“Nous avons arrêté de faire des choses”, a déclaré Raimondo. “Je pense qu’en 1990, il y avait environ 350 000 personnes travaillant dans l’industrie des puces en Amérique. Maintenant, c’est environ 160 000.”

Le CHIPS and Science Act de Biden, promulgué en août, a fourni 52 milliards de dollars aux entreprises américaines pour investir dans la fabrication de puces. L’industrie américaine des semi-conducteurs employait plus de 277 000 travailleurs en 2021, selon la Semiconductor Industry Association, mais elle a fait 0% de l’approvisionnement mondial des semi-conducteurs à partir de septembre 2022.

En comparaison, Taïwan et la Corée du Sud représentent 80 % du marché mondial de la fonderie de puces. TSMC, le fabricant de puces le plus avancé au monde, a également son siège à Taïwan. Mais un effort de collaboration entre les États-Unis et la région du “quad” indo-pacifique pourrait réduire la dépendance mondiale vis-à-vis des semi-conducteurs taïwanais. En septembre 2021, l’Inde, le Japon et l’Australie ont annoncé leur intention de mettre en place une initiative de chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs pour sécuriser l’accès aux semi-conducteurs et à leurs composants.

Raimondo a déclaré que l’Inde “fait beaucoup de bons choix”.

“C’est une grande population. (A) beaucoup de travailleurs, des travailleurs qualifiés, des anglophones, un état de droit démocratique”, a-t-elle déclaré.

Mais le secrétaire au Commerce a déclaré que la nation d’Asie du Sud-Est doit se conformer aux normes du travail dans le cadre de tout accord, en particulier à la lumière de la consommation de pétrole russe par l’Inde. Les pays du G-7, l’Australie et l’Union européenne ont imposé des plafonds de prix sur le coût des produits pétroliers russes afin de restreindre l’accès du Kremlin à une source de financement potentielle pour sa guerre contre l’Ukraine tout en maintenant un approvisionnement en pétrole sur le marché mondial.

“Je dirige le cadre économique indo-pacifique”, a déclaré Raimondo. “Nous avons donc 13 pays, dont l’Inde. Et nous leur disons, regardez, inscrivez-vous au niveau de gouvernement à gouvernement aux normes du travail, aux normes environnementales, aux normes anti-corruption, aux normes de l’État de droit. Et en retour, cela débloquera des entreprises américaines, des emplois de capitaux américains en Inde.”

Raimondo a également déclaré qu’elle soutenait le réinvestissement dans l’économie de l’argent de la taxe d’accise de 1% de Biden sur les rachats d’actions pour les grandes entreprises. Les rachats attirent certains des plus grands investisseurs et sociétés du pays.

“Je suis fermement d’accord avec le président pour dire que nous devrions augmenter les impôts des plus riches et des entreprises, supprimer certaines échappatoires et prendre cet argent et faire des investissements”, a-t-elle déclaré. “Vous voulez que les femmes retournent au travail ? Des services de garde (doivent) être fournis, c’est trop cher. Nous devons donc augmenter les impôts d’une manière ou d’une autre, puis investir pour renforcer l’économie.”