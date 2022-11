Les États-Unis envisagent de “stériliser” des drones pour l’Ukraine – CNN – RT World News

Les États-Unis pourraient fournir à Kiev des Grey Eagle MQ-1C remis à neuf de manière à éviter de divulguer des secrets technologiques américains

Les États-Unis étudient une éventuelle modification de leurs drones à la pointe de la technologie afin qu’ils puissent être envoyés en Ukraine, a rapporté lundi CNN, citant des sources. Plus tôt, les médias américains ont rapporté que Washington avait refusé de fournir à Kiev ce type de véhicule aérien sans pilote (UAV) pour des raisons de sécurité technologique ainsi que par crainte que cette décision ne dégénère en conflit.

Selon deux responsables interrogés par le point de vente, Washington étudie la possibilité de remettre à neuf les drones Gray Eagle MQ-1C pour réduire les risques que toute technologie sensible tombe entre de «mauvaises mains». Si ces préoccupations sont résolues, les chances que l’Ukraine reçoive éventuellement ces drones deviendront considérablement plus élevées, indique le rapport.

Alors qu’un responsable du Congrès a déclaré à CNN que ces « ajustements et stérilisation spécifiques et très techniques » sont réalisables, “Ces choses prennent du temps et sont assez complexes.”

Un autre responsable américain a noté que “il y a toujours un réel intérêt à fournir [Ukraine with] ce système particulier » si le Pentagone parvient à apporter les modifications nécessaires et les drones seront toujours utiles sur le champ de bataille.















La semaine dernière, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis avaient refusé de fournir à Kiev des drones Grey Eagle. On a dit que la principale préoccupation était qu’ils pourraient alimenter le conflit en Ukraine.

Cependant, une source de CNN a affirmé que les craintes portaient davantage sur la sécurité technologique que sur une éventuelle escalade, car tout drone abattu pourrait être récupéré et examiné par l’armée russe.

“Ce sont des systèmes très coûteux et on craint qu’ils ne soient abattus”, a déclaré un responsable américain au point de vente, sans fournir de détails sur les pièces susceptibles de contenir les secrets les plus sensibles.

Les aigles gris peuvent voler jusqu’à 7 600 m d’altitude pendant plus de 27 heures et transporter jusqu’à quatre missiles Hellfire.

Après que la Russie a lancé son opération militaire contre l’Ukraine fin février, les États-Unis ont fourni à Kiev des milliards de dollars d’aide à la sécurité. Cependant, Washington a jusqu’à présent résisté aux appels à fournir des armes avancées telles que les systèmes de défense aérienne Patriot et les avions de combat F-16. Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes ne feraient que prolonger le conflit.