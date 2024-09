Les États-Unis envisagent de renforcer leurs forces au Moyen-Orient – ​​NBC — RT World News

Washington se prépare à une escalade potentielle suite à l’assassinat par Israël du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, selon la chaîne

Les États-Unis envisagent d’accroître leur présence militaire au Moyen-Orient après qu’une frappe aérienne israélienne a tué le leader politique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rapporté samedi NBC News, citant des sources.

Selon deux responsables américains anonymes, l’armée a présenté au secrétaire à la Défense Lloyd Austin des options pour déplacer des forces supplémentaires dans la région. Le secrétaire à la Défense aurait ensuite discuté du changement de posture avec le président américain Joe Biden et des responsables de la sécurité nationale. Le média a déclaré que même si aucune décision immédiate n’a été prise, Austin a le pouvoir d’envoyer des forces supplémentaires.

Plus tôt ce mois-ci, le Pentagone a déjà décidé de renforcer sa présence militaire au Moyen-Orient alors que les tensions entre le Hezbollah soutenu par l’Iran et Israël montaient en flèche. Il y a actuellement environ 40 000 soldats américains dans la région, dont plus d’une douzaine de navires de guerre.

Des responsables américains ont déclaré au réseau que le Pentagone considère ces forces comme étant adéquates pour faire face aux défis potentiels, mais qu’il pourrait prolonger certains déploiements actuels ou procéder à des ajustements en matière de défense aérienne et d’autres capacités. Les États-Unis sont également prêts à soutenir une évacuation d’urgence des civils américains de la région si nécessaire, indique l’article.















Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées samedi après qu’Israël a mené une frappe aérienne sur un complexe du Hezbollah à Beyrouth, tuant Nasrallah, chef de longue date du groupe islamiste et ennemi juré de l’État juif. Les responsables de Jérusalem-Ouest affirment également avoir éliminé presque tous les chefs militaires du Hezbollah au cours des dernières semaines.

Après l’assassinat de Nasrallah, le Hezbollah s’est engagé à continuer « son jihad face à l’ennemi, en soutien à Gaza et à la Palestine ».

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti que « Le sang du martyr ne restera pas sans vengeance. »

Les Forces de défense israéliennes (FDI) se sont déclarées prêtes à repousser d’éventuelles représailles, l’armée étant placée « en état d’alerte ». Des responsables américains anonymes ont déclaré au Washington Post que l’administration Biden se préparait également à une escalade, ajoutant que c’était le cas. « Difficile de prédire ce qui pourrait suivre dans les prochains jours » le principal risque étant la réponse de l’Iran à l’assassinat.

Les responsables américains se sont également plaints de n’avoir reçu aucun avertissement préalable de la part d’Israël concernant son complot visant à tuer Nasrallah, et d’avoir été pris au dépourvu par une prétendue opération israélienne visant à faire exploser des téléavertisseurs et des radios portables qui aurait tué et mutilé des dizaines de membres du Hezbollah au début du mois.