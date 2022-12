Les États-Unis envisagent de renforcer la formation des troupes ukrainiennes – CNN

Washington prévoit d’instruire 2 500 militaires par mois sur le sol allemand

L’administration du président américain Joe Biden envisage une expansion drastique du programme d’entraînement des forces ukrainiennes, qui devrait avoir lieu sur une base militaire américaine en Allemagne, a rapporté CNN mercredi, citant des sources.

Selon des responsables américains anonymes interrogés par le réseau d’information, la proposition vise à fournir une instruction à environ 2 500 militaires ukrainiens par mois. De plus, si l’initiative était approuvée, les États-Unis augmenteraient non seulement le nombre de soldats en formation, mais modifieraient également le type d’instruction qu’ils reçoivent, indique le rapport.

Le nouveau programme, qui serait toujours en cours d’examen par l’administration américaine, impliquerait la formation de groupes beaucoup plus importants de troupes ukrainiennes, impliquant des tactiques plus sophistiquées, notamment des manœuvres avec le soutien de l’artillerie.

Des responsables américains ont également déclaré au média qu’une accalmie hivernale attendue dans le conflit ukrainien pourrait créer une opportunité pour un régime d’entraînement plus robuste, étant donné que la stabilisation des lignes de front permettrait à Kiev d’envoyer plus de troupes à l’arrière.

Si le programme est approuvé, il aurait lieu à la base de l’armée américaine à Grafenwoehr, en Allemagne. Un responsable allemand a déclaré à CNN qu’il n’avait pas encore vu de demande officielle des États-Unis à ce sujet, mais a noté que de telles politiques semblaient “pour être totalement en ligne avec nos efforts communs pour soutenir l’Ukraine.”

Depuis le début du conflit en Ukraine, un certain nombre de pays occidentaux ont fourni aux forces de Kiev une formation à l’extérieur du pays. Outre les États-Unis, les efforts d’instruction ont été soutenus par le Royaume-Uni, qui prévoit de former jusqu’à 10 000 soldats en un an.

Le mois dernier, l’UE a également annoncé une mission d’assistance militaire pour assurer la formation de quelque 15 000 soldats ukrainiens. Cependant, plusieurs membres du bloc ont refusé de participer, dont la Hongrie. Commentant la décision de rester à l’écart, le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a expliqué que “tout ce qui mène à une escalade n’est pas quelque chose que nous pensons être une bonne idée.”

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les pays occidentaux contre le soutien militaire à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit.